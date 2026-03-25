“Un apagón de 72 horas en Israel haría imposible la vida aquí”

El operador de la red eléctrica israelí hizo una advertencia en 2024: "No estamos preparados para una guerra real"; las declaraciones han sido recuperadas por la agencia estatal iraní.
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Si, me refiero al holocausto.
Y no ven que hacen lo mismo.
Supongo que porque ellos son "el pueblo elegido" / caucasicos, y el resto de medio oriente no.
Lo que quiero decir es que su alma racista, ladrona y genocida no está relacionada con su origen étnico, sino con su religión de mierda
Creo que sería una buena alternativa a arrancarles las vísceras sin anestesia...
Veamos si resultas ser tan listo como te crees.
Ya se dijo en su momento que todo occidente era cómplice de Israel y que no se aplicó la misma política que con Rusia por complicidad con el ente sionista. De haberlo hecho ya dijimos que no duraba ni 45 minutos, que soporte 2 días no significa que no caiga antes por la presión y la crisis.
Por otro lado Cuba le manda un saludo a todos lo lameculos del imperio que no paran de ignorar el bloqueo que tienen y que a pesar de ello su sanidad y su educación es un ejemplo para todo el mundo y se mantienen con la cabeza bien alta, cosa que aquí no podemos hacer.
En cuanto a israhell, pues si, es gente acostumbrada a no pasar hambre ni necesidades, emigrados de muchos países del primer mundo y que se creen los elegidos de dios, pero si echamos un vistazo ahora mismo, medio país esta intentando largarse a sus países de origen por qué eso de sufrir las consecuencias de lo que han montado en el oriente próximo no va con su filosofía de roba y mata, pero que a mi no me digan nada.