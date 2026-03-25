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“Un apagón de 72 horas en Israel haría imposible la vida aquí”

“Un apagón de 72 horas en Israel haría imposible la vida aquí”

El operador de la red eléctrica israelí hizo una advertencia en 2024: "No estamos preparados para una guerra real"; las declaraciones han sido recuperadas por la agencia estatal iraní.

| etiquetas: red eléctrica , apagón , israel , guerra , irán , advertencia
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23 comentarios
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Comentarios destacados:        
efectogamonal #1 efectogamonal *
Espero que sientan en su propias carnes el terror multiplicado por mil millones de veces, que están sembrando a lo largo y ancho de los paises a los que están exterminando a través de un genocidio {0x1f525}
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ur_quan_master #3 ur_quan_master
#1 estos con un par de días sin agua corriente abandonan el país.
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efectogamonal #5 efectogamonal
#3 Por mí se pueden ir al infierno, se acabó el puto buenismo ya {0x1f525}
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#7 Dav3n
#5 Resumiendo  media
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calde #10 calde
#5 Lo que se debería acabar es el servilismo. No confundamos ser buenista con ser un pagafantas.
0 K 18
#22 B.Rodriguez
#3 #1 lo malo es que antes de eso decidan lanzar unas cuantas nukes, estoy seguro que lo harán
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azathothruna #4 azathothruna
#1 La tragedia es que ellos saben de genocidio.
Si, me refiero al holocausto.
Y no ven que hacen lo mismo.
Supongo que porque ellos son "el pueblo elegido" / caucasicos, y el resto de medio oriente no.
2 K 45
#18 carraxe
#4 Son caucásicos a la vista de todos, pero parece que se ven a sí mismos como una raza especial, superior, la elegida de dios. Incluso parece que se creen que son semitas.

Lo que quiero decir es que su alma racista, ladrona y genocida no está relacionada con su origen étnico, sino con su religión de mierda
1 K 26
azathothruna #20 azathothruna
#18 Eso explica lo de babilonios griegos, romanos y mucho mas.
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#19 fliper
#4 Que coño van a saber. Tu te crees que un sobreviviente del holocausto estaría a favor del sionismo? Ese es el problema, de esos supervivientes ya quedan pocos o ninguno, al igual que de la segunda guerra mundial. Y cuando se olvida, se vuelven a repetir los mismos errores aunque cambien los verdugos
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calde #9 calde
#1 No hay suficientes israelíes... tendremos que conformarnos con menos. Por ejemplo que se juzgue a sus dirigentes en el TPI, que le devuelvan a los palestinos sus tierras, que paguen la reconstrucción de todo lo que destruyeron, y que el país pierda su país militar y el apoyo de EEUU en la región, de manera que se vean forzados a negociar amigablemente con sus vecinos de aquí en adelante.

Creo que sería una buena alternativa a arrancarles las vísceras sin anestesia...
2 K 29
SeñorPresunciones #2 SeñorPresunciones
Ánimo para esa gente guapa de Israel. Sí los palestinos y los libaneses pueden, no veo por qué ellos no van a poder.
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Paisos_Catalans #11 Paisos_Catalans
3 dias sin aire acondicionado? se desviven.
1 K 18
#12 jamon_de_jaboogie
No nos preocupan los apagones aquí, nos van a importar los de allí
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#15 mariommoreno
Me parece muy acertada la estratégia de Irán de insistir en la guerra psicológica desmoralizando a los Israelís. Al final, el que lucha en serio por su territorio es el que tiene raíces profundas en él, y la mayoría de Israelís o son de primera generación o de segunda. Algunos incluso están allí porque les regalaban territorio ocupado, y en cuanto las cosas vayan mal y no estén en el lado abusón del conflicto, huirán como ratas, porque llegaron por egoísmo y se marcharán por egoísmo. La doble…   » ver todo el comentario
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Priorat #13 Priorat
Bueno, lo mismo que en cualquier país. 72h sin electricidad significa no tener combustible, no tener agua en el grifo y, si hay nucleares, ver cómo llevas combustibles a los generadores diésel para que se mantenga la refrigeración y no se funda el núcleo (cosa que hay que hacer aunque la central esté parada constantemente). Para empezar.
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paumal #16 paumal
#13 si, cualquier país occidental, tras 72h sin luz se las vería muy putas, pero yo lo que creo que esté señor quiere decir es que Israel tiene más probabilidades que otros países para estar 72h sin luz por lo que dice, que todo se sujeta con pizas, en un territorio muy particular.
1 K 24
#21 eipoc *
#17 a ver, tú es que eres el listo de meneame y los demás no estamos a tu altura, pero venir de informado y resultar ser un ignorante no queda demasiado bien. Haz el ejercicio de buscarlo por tu cuenta, que con tu inteligencia sobrenatural seguro que no te cuesta mucho llegar a las pruebas tú solito. Si ves que no te llega, me lo pides y te muestro las pruebas, pero no quiero suberstimarte, así que las buscas tú.
Veamos si resultas ser tan listo como te crees.
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#6 eipoc
Este es doble mensaje, por un lado habla de la fragilidad de Israel y por otro lado de la fortaleza de Cuba.

Ya se dijo en su momento que todo occidente era cómplice de Israel y que no se aplicó la misma política que con Rusia por complicidad con el ente sionista. De haberlo hecho ya dijimos que no duraba ni 45 minutos, que soporte 2 días no significa que no caiga antes por la presión y la crisis.

Por otro lado Cuba le manda un saludo a todos lo lameculos del imperio que no paran de ignorar el bloqueo que tienen y que a pesar de ello su sanidad y su educación es un ejemplo para todo el mundo y se mantienen con la cabeza bien alta, cosa que aquí no podemos hacer.
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Sadalsuud #8 Sadalsuud *
#6 Cuba se ha mantenido pese al bloqueo yanki por el apoyo soviético primero y por el ruso después, aparte del petroleo venezolano. No estoy diciendo que no sufran y aguanten lo suyo, pero sin ese apoyo, habrían caído hace tiempo.
En cuanto a israhell, pues si, es gente acostumbrada a no pasar hambre ni necesidades, emigrados de muchos países del primer mundo y que se creen los elegidos de dios, pero si echamos un vistazo ahora mismo, medio país esta intentando largarse a sus países de origen por qué eso de sufrir las consecuencias de lo que han montado en el oriente próximo no va con su filosofía de roba y mata, pero que a mi no me digan nada.
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#14 eipoc *
#8 la URSS no existe, podían haber quitado el bloqueo, pero decidieron dejarlo intencionadamente para estrangular a Cuba. No es ningún secreto, ellos mismos lo han reconocido, pero juegan con que no os enteráis de nada y funciona. No hay más que verte.
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Sadalsuud #17 Sadalsuud
#14 Valla, un iluminati y yo con estos pelos...
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#23 Tks4dTip *
No puedo desearles a los ciudadanos israelíes de primera que pasen por lo que pasan los palestinos o los libaneses. Pero sí que desearía que todos estuvieran en igualdad de condiciones. El problema es que más del 80 por ciento de los sionistas están en contra de esto. Pero sí a eso le llamamos supremacismo o Apartheid resulta que somos un comando chiita infiltrado, de Hezbollah como poco. Y luego está toda esta gente que te contesta aquí: ETA, Venezuela, castristas, bolivarianos, podemitas,…   » ver todo el comentario
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menéame