·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
13048
clics
La infantilización de la mujer por parte de otras mujeres
5907
clics
La madrileña que se mudó a Texas por su marido y hoy expone la cara B del país en redes: "He pagado 10.000 euros por una visita al médico"
5677
clics
Ayúdanos a luchar contra el vandalismo
5444
clics
Pillada a un ciberdelincuente haciéndose pasar por el banco online
5016
clics
[Pantomima Full] Famoso con novela
más votadas
617
La pareja de Ayuso opera dentro del Grupo Quirón con la identidad de don Avaricio Robón Corrúptez
518
La jueza de la dana cita a declarar como testigo al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo
518
"Mañaneros 360"; demuestra que la Justicia filtra información confidencial al PP: "¿Casualidad o profecía?"
472
Cronología de los audios secretos: Vox conocía la corrupción de Revuelta meses atrás e intentó taparla antes de denunciar
348
Tucker Carlson acusa a Israel de matar a miles de niños a propósito
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
4
meneos
40
clics
El anuncio de Campofrio es propaganda política
Crítica al nuevo anuncio navideño de Campofrío que como siempre no habla de la bondad de sus productos cárnicos.
|
etiquetas
:
campofrío
,
spot
,
anuncio
,
publicidad manipulación
,
política
3
1
1
K
26
actualidad
4 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
3
1
1
K
26
actualidad
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#1
Pertinax
*
Este envío es la prueba evidente de que la campaña es un éxito tan evidente que se está mostrando en todos los medios.
0
K
18
#2
rusito
#1
Este envío demuestra que aún queda gente que está dispuesta a que no le tomen por gilipollas y a no consumir los productos de quienes le traten como tal.
2
K
29
#3
Pertinax
*
#2
¿Porque han contratado a Ana Rosa Quintana o a Henar Álvarez? Es que no me queda claro el sesgo.
0
K
18
#4
Atusateelpelo
Una empresa carnica hablando de las bondades de la carne en un anuncio suyo.
Lo mismo se esperaba que hablase de las bondades del pescado o de la caza del gamusino.
Si es que....
0
K
17
Ver toda la conversación (
4
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
Lo mismo se esperaba que hablase de las bondades del pescado o de la caza del gamusino.
Si es que....