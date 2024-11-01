edición general
El anuncio de Campofrio es propaganda política  

Crítica al nuevo anuncio navideño de Campofrío que como siempre no habla de la bondad de sus productos cárnicos.

Pertinax
Este envío es la prueba evidente de que la campaña es un éxito tan evidente que se está mostrando en todos los medios. :troll:
rusito
#1 Este envío demuestra que aún queda gente que está dispuesta a que no le tomen por gilipollas y a no consumir los productos de quienes le traten como tal.
Pertinax
#2 ¿Porque han contratado a Ana Rosa Quintana o a Henar Álvarez? Es que no me queda claro el sesgo.
Atusateelpelo
Una empresa carnica hablando de las bondades de la carne en un anuncio suyo.

Lo mismo se esperaba que hablase de las bondades del pescado o de la caza del gamusino.

Si es que....
