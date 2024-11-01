edición general
23 meneos
98 clics
Este envío tiene varios votos negativos. Asegúrate antes de menear
Anomalía de la baliza V16: la sombra de una corrupción anticipada y estructural

Anomalía de la baliza V16: la sombra de una corrupción anticipada y estructural

La obligación futura de las balizas V16 no era un escenario probable: no existía presión social ni necesidad técnica; los triángulos seguían vigentes; las aplicaciones móviles cubrían parte de la función; las alternativas tecnológicas eran amplias. Una empresa que fabrica algo que nadie compra no está innovando; está apostando por intervención estatal. Y cuando esa intervención se materializa en una obligación legal para millones de ciudadanos, la sospecha deja de ser moral y se convierte en estructural.

| etiquetas: corrupcion estructural españa , valizav16 , netun solutions
19 4 9 K 139 actualidad
33 comentarios
19 4 9 K 139 actualidad
Comentarios destacados:          
#11 #1 De los creadores de "es un dispositivo de seguimiento", llega la "sombra de una corrupción anticipada"
Corrupcion que nadie ha podido probar, ni hay evidencia alguna, pero vamos con ello aunque sea burdo...

Que cansinez con la desinformación y los bulos
#8 poxemita
#6 la guardia civil no legisla ni modifica el código de circulación.
9 K 114
StuartMcNight #21 StuartMcNight
#2 ¿Algún ejemplo de alguien llamándote fascista por criticar la V16?

¿O es un nuevo hombre de paja inventado?
5 K 81
#1 tierramar
La anomalía de la baliza V16 y la sombra de una corrupción anticipada se revela cuando observamos que la empresa detrás del dispositivo es Netun Solutions (marca comercial Help Flash), fundada por Jorge Torre y Jorge Costas (exguardias civiles)
La historia de la V16 no es solamente la de un dispositivo de emergencia impuesto para el control sino la de cómo el Estado puede crear mercados y legislar privilegios privados. La crítica no recae sobre el producto, sino sobre el mecanismo que lo…   » ver todo el comentario
4 K 49
Barney_77 #2 Barney_77
#1 Calla calla, que si dices algo asi eres fascista.
0 K 16
Imag0 #30 Imag0
#2 Afirmación completamente absurda teniendo en cuenta que el negociete lo hacen dos guardias civiles que comenzaron su desarrollo en 1999, cuando el director de la DGT era Carlos Muñoz-Repiso Izaguirre que formó parte del Frente de Juventudes... por si no sabes lo que es, lo que se dice rojazos, no eran precísamente.

Este negocio lleva 27 años cocinándose y eso sólo es posible si hay una promesa institucional detrás, Pere Navarro simplemente ha olido el dinero y se sube al tren, que en eso de recaudar es el putísimo amo, supongo que en eso estarás de acuerdo.
1 K 34
Barney_77 #31 Barney_77
#30 Absolutamente de acuerdo en que aqui hay algo mas que un desarrollo o innovacion. Nadie invierte su dinero en algo que no sabes si va a tener utilidad.
0 K 16
Trifasico #11 Trifasico *
#1 De los creadores de "es un dispositivo de seguimiento", llega la "sombra de una corrupción anticipada"
Corrupcion que nadie ha podido probar, ni hay evidencia alguna, pero vamos con ello aunque sea burdo...

Que cansinez con la desinformación y los bulos
9 K 85
#15 joseangel277
#1 salvo que espere algo que los demás no conocen

Desde 2021 era público que venía para 2026 la obligatoriedad de la V16 conectada. Desde entonces han aparecido un montón de empresas, tanto españolas como chinas para fabricarlas. 5 años da como para subirse al carro y posicionarse como el que más.

Los de Help Flash empezaron a fabricar antes, si, pero no había una demanda estructural por lo que montaron la empresa y empezaron a fabricar las balizas no conectadas a ventura. Y mira... si hubiese comprado una HelpFlash probablemente me sentiría engañado y ahora ni se me ocurriria comprarles otra, conectada, a los mismos, por listos.
2 K 38
angelitoMagno #22 angelitoMagno
La gente no quiere pagar 30€ o 40€ y se está montando unas historias de corrupción y tráfico de influencias que lo flipas.

Ojala haber tenido Internet cuando se estableció la obligatoriedad de tener una rueda de repuesto, por leer a los paranoicos hablando de "a saber que fabricante de ruedas es amigo del gobierno"
2 K 33
Fernando_x #28 Fernando_x
#22 Me recuerda la que se armó cuando se prohibió fumar dentro de bares. La gente que no iba a hacer caso, la de bares que se iban a ir a la ruina.
1 K 23
HeilHynkel #13 HeilHynkel
#10

Bueno, en ese caso ... xD

Además, siendo un coche robado, los daños no importan tanto. :roll:
1 K 29
Foxdie #4 Foxdie
Sustituir los triangulos por esa mierda que apenas se ve y es carisima es una locura que apesta a corrupción.
Yo paso de comprarla, que me multen, pero no se puede tragar con todo.
3 K 29
Alegremensajero #23 Alegremensajero
Todos los que estáis criticando esta gilipollez, ¿también os echasteis las manos a la cabeza cuando la obligatoriedad del casco en los ciclomotores? ¿También eran corruptelas para sacar dinero a los ciudadano? Y ya con la obligatoriedad del cinturón de seguridad imagino que os pondríais el gorrito de papel albal, ¿no? Madre mía y alguno como #4 que si es carísimo cuando no vale ni 20 pavos... Criticar la gestión deficiente de las cosas es magnífico, pero es que esto ya es bastante lamentable.
3 K 46
cosmonauta #14 cosmonauta
Al pájaro no le preocupa la baliza. Le preocupa que el Estado legisle.

Señalan la luna y miramos el dedo.
1 K 28
#5 RaulUrdaci
No sé por qué me da por pensar que esto de la baliza conectada, en cuanto el niño a bordo se ponga a jugar con ella, va a traer más problemas que soluciones.
1 K 25
HeilHynkel #7 HeilHynkel
#5

Tú ¿dejas al niño jugar con la palanca del freno de mano cuando vas conduciendo?
2 K 42
#10 vantablack
#7 alguien tiene que ayudarme cuando voy borracho :->
2 K 19
alcama #3 alcama
PSOE es corrupcion
2 K 21
#6 Dedalos *
#3 estamos hablando de la Guardia Civil amigo..., la corrupción es un sa forma de funcionar de parte del Estado, este quien este en el poder, aquí la clave es tener elementos regulatorios que impidan este tipo de abusos, sobre todo cuando se permiten desde organismos públicos
2 K -5
alcama #16 alcama
#6 jajajajaja, menudo estomago agradecido estás hecho. Ahora nos quieres decir que la Guardia Civil es cuerpo autónomo, y que el Gobierno no tiene nada que decir a normativas de ámbito estatal.
Por favor ... a quien quieres engañar
0 K 6
HeilHynkel #33 HeilHynkel
#27

La idea de la baliza es que no tengas que recorrer la carretera y ponerte en peligro para poner el triángulo.

- ¿Que podrían ser complementarias? Yo no veo por qué no (tengo la baliza pero no pienso tirar los triángulos, ahí se quedan)
- ¿Que de día con sol no se ve bien? ... podría ser, pero de noche se ve mucho mejor que los triángulos y habida cuenta que hay gente que solo le falta poner el triángulo dentro del coche, mejor tener la luz. Además, si hay un obstáculo de día se ve mejor…   » ver todo el comentario
0 K 19
HeilHynkel #26 HeilHynkel
#25

¡qué mala gente! te sancionan que no tengas algo obligatorio ....
0 K 19
p3riko #27 p3riko
#26 que me digan que la baliza es complementaria al triangulo, pues vale. que los triangulos no se ven por la noche? pues la baliza lo complementa. que la baliza no se ve durante el dia (la luz no es tan jodidamente potente como para que un dia soleado lo veas con claridad, y menos si es en curva), el triangulo lo complementa. es una medida que parece que se saca como para ahcer ver que se hace algo pero que realmente no sirve de gran cosa si dejas unicamente la baliza. que mejor obligar a llevar cacharritos que ivnertir en mantener correctamente las carreteras o mejroar aquellas que están mal construidas.
0 K 9
#18 RaulUrdaci
Por no hablar de las pilas del aparato. ¿Cuántas veces pone uno los triángulos? A mi no me ha tocado nunca. Me temo que el día que necesite activar la baliza las pilas estarán caducadas.
0 K 14
HeilHynkel #20 HeilHynkel
#18

Te voy a contar un secreto que le he dicho a mi padre: cámbialas cada año.

Pero no lo cuentes por ahí.
0 K 19
p3riko #25 p3riko
#18 ya pondran alguna mierda para que en la ITV te revisen el estado de la lucecita y ver si la tienes bien o no. y seguro que te lo meten como grave.
0 K 9
a69 #9 a69
La baliza te da una falsa sensación de seguridad por la que quedarse dentro del coche es mejor que esperar en el arcén
0 K 11
SeñorMarron #12 SeñorMarron *
#9 No creo que ese sea el objetivo o que sea incompatible con los triángulos. Entiendo que pones la baliza y te vas al arcén
0 K 7
p3riko #24 p3riko
#12 estoy seguro de que si alguien usa los triangulos se le multará por usar elementos de señalizacion no permitidos por la DGT.
0 K 9
#17 joseangel277
#9 Es que el uso de la baliza genera un campo de protección alrededor del coche que lo convierte en un espacio blindado. Algo así como el escudo de la estrella de la muerte.
1 K 22
HeilHynkel #19 HeilHynkel
#9

No sabía yo que afectaba al cerebro. Pero al parecer así es, te vuelve gilipollas.
0 K 19
juliusK #29 juliusK *
No entiendo como se puede hacer obligatorio solo para vehículos nacionales sin esperar a una reforma europea lo que provocará que en el mismo control a mí me cruja y a otro ciudadano europeo le salude amablemente el mismo guardia. Tampoco entiendo que pasará si intento explicar a un amable (es broma) gendarme o a un comprensivo Polizist (esto ya es coña) que no llevo triángulos porque llevo una baliza conectada a un servicio web en Madrid que es la hostia de moderno y caro. Y tampoco entiendo…   » ver todo el comentario
0 K 7
#32 Oliram *
Hace tempo que tengo una baliza y los correspondientes triángulos, evidentemente como tiene unos años no tiene conexión.
Lo que me JODEEEEEEEE es que con una APP en el movil no pueda complementar la funcionalidad que le falta.
Los triangulos te los regalaban con el coche nuevo desde hace tiempo y como compre varios en los últimos 30 años tengo varios triángulos de recambio, que ya no van a valer para nada, pero la baliza sin conexión la compre y ahora será chatarra cuando podía valer perfectamente.
ESE ES EL PROBLEMA y no los 40€ , generamos residuos sin ton ni son
0 K 7

menéame