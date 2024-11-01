Anomalía de la baliza V16: la sombra de una corrupción anticipada y estructural

La obligación futura de las balizas V16 no era un escenario probable: no existía presión social ni necesidad técnica; los triángulos seguían vigentes; las aplicaciones móviles cubrían parte de la función; las alternativas tecnológicas eran amplias. Una empresa que fabrica algo que nadie compra no está innovando; está apostando por intervención estatal. Y cuando esa intervención se materializa en una obligación legal para millones de ciudadanos, la sospecha deja de ser moral y se convierte en estructural.
Corrupcion que nadie ha podido probar, ni hay evidencia alguna, pero vamos con ello aunque sea burdo...
Que cansinez con la desinformación y los bulos
¿O es un nuevo hombre de paja inventado?
La historia de la V16 no es solamente la de un dispositivo de emergencia impuesto para el control sino la de cómo el Estado puede crear mercados y legislar privilegios privados. La crítica no recae sobre el producto, sino sobre el mecanismo que lo… » ver todo el comentario
Este negocio lleva 27 años cocinándose y eso sólo es posible si hay una promesa institucional detrás, Pere Navarro simplemente ha olido el dinero y se sube al tren, que en eso de recaudar es el putísimo amo, supongo que en eso estarás de acuerdo.
Desde 2021 era público que venía para 2026 la obligatoriedad de la V16 conectada. Desde entonces han aparecido un montón de empresas, tanto españolas como chinas para fabricarlas. 5 años da como para subirse al carro y posicionarse como el que más.
Los de Help Flash empezaron a fabricar antes, si, pero no había una demanda estructural por lo que montaron la empresa y empezaron a fabricar las balizas no conectadas a ventura. Y mira... si hubiese comprado una HelpFlash probablemente me sentiría engañado y ahora ni se me ocurriria comprarles otra, conectada, a los mismos, por listos.
Ojala haber tenido Internet cuando se estableció la obligatoriedad de tener una rueda de repuesto, por leer a los paranoicos hablando de "a saber que fabricante de ruedas es amigo del gobierno"
Bueno, en ese caso ...
Además, siendo un coche robado, los daños no importan tanto.
Yo paso de comprarla, que me multen, pero no se puede tragar con todo.
Señalan la luna y miramos el dedo.
Tú ¿dejas al niño jugar con la palanca del freno de mano cuando vas conduciendo?
Por favor ... a quien quieres engañar
La idea de la baliza es que no tengas que recorrer la carretera y ponerte en peligro para poner el triángulo.
- ¿Que podrían ser complementarias? Yo no veo por qué no (tengo la baliza pero no pienso tirar los triángulos, ahí se quedan)
- ¿Que de día con sol no se ve bien? ... podría ser, pero de noche se ve mucho mejor que los triángulos y habida cuenta que hay gente que solo le falta poner el triángulo dentro del coche, mejor tener la luz. Además, si hay un obstáculo de día se ve mejor… » ver todo el comentario
¡qué mala gente! te sancionan que no tengas algo obligatorio ....
Te voy a contar un secreto que le he dicho a mi padre: cámbialas cada año.
Pero no lo cuentes por ahí.
No sabía yo que afectaba al cerebro. Pero al parecer así es, te vuelve gilipollas.
Lo que me JODEEEEEEEE es que con una APP en el movil no pueda complementar la funcionalidad que le falta.
Los triangulos te los regalaban con el coche nuevo desde hace tiempo y como compre varios en los últimos 30 años tengo varios triángulos de recambio, que ya no van a valer para nada, pero la baliza sin conexión la compre y ahora será chatarra cuando podía valer perfectamente.
ESE ES EL PROBLEMA y no los 40€ , generamos residuos sin ton ni son