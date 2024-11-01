Anomalía de la baliza V16: la sombra de una corrupción anticipada y estructural

La obligación futura de las balizas V16 no era un escenario probable: no existía presión social ni necesidad técnica; los triángulos seguían vigentes; las aplicaciones móviles cubrían parte de la función; las alternativas tecnológicas eran amplias. Una empresa que fabrica algo que nadie compra no está innovando; está apostando por intervención estatal. Y cuando esa intervención se materializa en una obligación legal para millones de ciudadanos, la sospecha deja de ser moral y se convierte en estructural.