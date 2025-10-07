Ese documento, que el PSOE ha calificado como el "protocolo de la vergüenza", estableció que los casos dudosos había que resolverlos con pruebas complementarias pero sin informar a las pacientes hasta la citación
Pero bueno, que van a poner los minions del InMundo.
El protocolo está bien, el problema es que no se concertó la siguiente prueba. Cosa probablemente de los funcionarios que estaban al cargo, que debieron dejarlo en la bandeja de cosas para hacer y al final no salió de ahí. Pero es que en un protocolo donde se dijera que había que mandar una carta con los resultados puede pasar exactamente lo mismo.
El problema es que psoe , Como todo lo que hizo en Andalucía, solo provocaba desastres tras desastres y hay mucho aún por revisar.
Ahora nos mandan a las elecciones nuevamente a Marichusma “Mopongo”, la debacle electoral va a ser histórica para PSOE
Este protocolo era válido antes de los recortes masivos. Era un poco chapucero, pero válido. Ahora que tardan un montón de tiempo en darte cita, pues es una vergüenza, o que si no vas tú preguntando no te dicen nada.
Y lo peor es el presidente diciendo que "es por no estresar a lass mujeres". No, no lo comunican porque no dedican medios para eso. Simplemente y llanamente. Y ahora esto le ha explotado al PP porque hay menos medios que nunca, ah que los recortes empezasen antes.
Pues entonces sí que parecen ser unos jrandes jestores preocupados por l salud de los ciudadanos estos peperos.
En todo caso, si hay que poner el foco, se debería poner en quien estableció ese procedimiento en primer lugar. Se supone que un procedimiento ya implementado está suficientemente bien pensado, no se puede pedir a quien llegue que empiece a revisar hasta el último procedimiento existente.
Es como si en un departamento no hacen backup de seguridad. Igual al que estuvo antes no se le rompió el disco duro y al que está ahora sí, pero eso ya es una cuestión de suerte. Lo que está bajo su control, que es implementar el sistema de seguridad, ese fallo lo cometieron igualmente tanto el que estaba antes como el que está ahora.
En Madrid hoy dan citas para pruebas diagnósticas para el 2028.