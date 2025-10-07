edición general
Andalucía aplica el mismo protocolo para el cribado del cáncer de mama desde que María Jesús Montero era consejera de Salud

Ese documento, que el PSOE ha calificado como el "protocolo de la vergüenza", estableció que los casos dudosos había que resolverlos con pruebas complementarias pero sin informar a las pacientes hasta la citación

XtrMnIO #1 XtrMnIO *
Mmmm... Creo que el problema no es ese protocolo, sino cómo se ha aplicado...

Pero bueno, que van a poner los minions del InMundo.
#5 doppel
#1 yo creo que ni conocían ese protocolo
Robus #11 Robus
#1 Y, de todas formas, si consideraban que estaba mal igual deberían haberlo cambiado, no dejar de aplicarlo.
XtrMnIO #18 XtrMnIO
#11 Creo que no, es completamente lógico que si una prueba no es concluyente, no se comunique al paciente hasta que se sepa el resultado definitivo, pero el resultado definitivo debe ser ágil, no como lo que se ha hecho.
sotillo #14 sotillo
#1 Que la culpa es de Sánchez, lo de siempre
#2 poxemita
Ya han tenido tiempo de revisarlo y actualizarlo, que llevan unos años gobernando.
#3 doppel
#2 hay cosas más importantes y que dan más votos
Lenari #8 Lenari
#2 ¿Y por qué iban a revisarlo?

El protocolo está bien, el problema es que no se concertó la siguiente prueba. Cosa probablemente de los funcionarios que estaban al cargo, que debieron dejarlo en la bandeja de cosas para hacer y al final no salió de ahí. Pero es que en un protocolo donde se dijera que había que mandar una carta con los resultados puede pasar exactamente lo mismo.
Sandilo #13 Sandilo
#2 Y se ha revisado por seo se ha detectado,

El problema es que psoe , Como todo lo que hizo en Andalucía, solo provocaba desastres tras desastres y hay mucho aún por revisar.

Ahora nos mandan a las elecciones nuevamente a Marichusma “Mopongo”, la debacle electoral va a ser histórica para PSOE
sotillo #17 sotillo
#13 Lo que está siendo histórico es el desmantelamiento de lo público y la cantidad de gente que se está gastando el dinero, que muchos no tienen, en la sanidad privada y en educación
#23 poxemita
#13 eso te lo puedo comprar en primer o segundo año de gobierno, pero no el sexto.
sotillo #15 sotillo
#2 Y venían para arreglar o esto decían “Seremos fachas pero sabemos gobernar”
#12 Suleiman
El inmundo, ganándose los sobres...
Torrezzno #9 Torrezzno *
Tenemos poca memoria. Toda la lucha de Spiriman fue contra la gestión del PSOE y concretamente esta señora, la cual lo denunció por decir verdades, digo injurias. Los españoles estamos condenados entre PPSOE al susto o muerte
2 K 35
#21 PerritaPiloto
#9 Ya, pero concretamente este protocolo que dice que se debe notificar en la siguiente cita. ¿Y que pasa si no hay siguiente cita o si están muy espaciadas?

Este protocolo era válido antes de los recortes masivos. Era un poco chapucero, pero válido. Ahora que tardan un montón de tiempo en darte cita, pues es una vergüenza, o que si no vas tú preguntando no te dicen nada.

Y lo peor es el presidente diciendo que "es por no estresar a lass mujeres". No, no lo comunican porque no dedican medios para eso. Simplemente y llanamente. Y ahora esto le ha explotado al PP porque hay menos medios que nunca, ah que los recortes empezasen antes.
Malinke #16 Malinke
#10 yo no sé lo que pasó con Montero, sé lo que está pasando ahora. Y sé que si era el mismo procedimiento, el PP de Andalucía lo va a usar como disculpa, aunque con Montero no pasara lo que pasó ahora, que no lo sé. Si no pasó lo mismo, hay que pedir cuentas al gobierno del PP de ahora, que es con quien ocurrió lo que se denuncia.
#6 tyrrelco
¿Ya había el mismo problema? ¿Quiere decir el Mundo que esto lleva pasando desde que Susana Díaz era presidenta?
Pues entonces sí que parecen ser unos jrandes jestores preocupados por l salud de los ciudadanos estos peperos.
#20 Kikoncito
#10 Me parece muy bien lo del Backup. La realidad es que es a partir del 2023 creo cuando empieza a pasar esto. Responsabilidades no le vamos a pedir al que estaba 10 años antes.

un saludo.
Lenari #22 Lenari
#20 ¿Y porque no? Si el procedimiento tiene fallos, los tiene ahora y los tenía antes. Que el fallo ocurra no quita que el procedimiento tuviera defectos anteriormente.

En todo caso, si hay que poner el foco, se debería poner en quien estableció ese procedimiento en primer lugar. Se supone que un procedimiento ya implementado está suficientemente bien pensado, no se puede pedir a quien llegue que empiece a revisar hasta el último procedimiento existente.
Lenari #4 Lenari
En resumen, que el "protocolo de la vergüenza" según el PSOE... fue establecido por el PSOE cuando gobernaba la Junta de Andalucía.

Karma is a bitch
xD xD xD xD xD
Malinke #7 Malinke
#4 habría que mirar si cuando estaba María Jesús Montero pasó lo que pasó ahora, porque si no pasó lo mismo, no es una excusa válida.
Lenari #10 Lenari
#7 Eso es irrelevante. Es posible que hubiera que implementar algún sistema de seguridad adicional para los casos de negligencia funcionarial. Ese sistema no se implementó durante Montero ni durante Bonilla.

Es como si en un departamento no hacen backup de seguridad. Igual al que estuvo antes no se le rompió el disco duro y al que está ahora sí, pero eso ya es una cuestión de suerte. Lo que está bajo su control, que es implementar el sistema de seguridad, ese fallo lo cometieron igualmente tanto el que estaba antes como el que está ahora.
#19 jorgeesc
#4 No sé, imagino que la innovación del PP es hacer la segunda prueba 5 años después, o directamente no hacerla.
En Madrid hoy dan citas para pruebas diagnósticas para el 2028.
