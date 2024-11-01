edición general
De Ana María Matute a Juan del Val: el viaje del Premio Planeta del prestigio al negocio

De Ana María Matute a Juan del Val: el viaje del Premio Planeta del prestigio al negocio

Ana María Matute ganó el Premio Nacional de Literatura, el Premio Nacional de las Letras Españolas y el Cervantes. Jorge Semprún la Medalla de Oro al Mérito de las Bellas Artes. Juan Marsé, el Premio Nacional de Narrativa y el Cervantes. También fueron reconocidos con el Cervantes Francisco Umbral, Álvaro Pombo y Camilo José Cela, que sumó después el Nobel de Literatura, igual que Mario Vargas Llosa. Estos autores tienen en común con Terence Moix, Juan José Millás y Antonio Gala haber sido reconocidos con el Premio Planeta.

