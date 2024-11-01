AMD no deja descansar a Intel, en la última semana la ha destrozado con un 91% de las ventas de CPU

AMD ha conseguido algo que muy pocas veces ocurre y es convencer a millones de usuarios de PC que la elijan a ella antes que a la marca a la que eran fieles. Si haces memoria, hace 10-15 años, Intel dominaba por completo y todo el que quisiera un PC para jugar a videojuegos o para trabajo acababa con la recomendación de CPU Intel. En esa época, AMD se reservaba solo para presupuestos limitados con CPU AMD FX que rendían bastante menos. Ahora estamos en una situación prácticamente opuesta y AMD tiene más del 90% de cuota de mercado de CPU.