Amanda Ungaro, la mujer expulsada por el ICE que puede haber desencadenado la declaración de Melania Trump sobre Epstein (ING)

Melania Trump negó públicamente cualquier vínculo con Jeffrey Epstein en una intervención poco habitual, lo que desató especulaciones en redes que relacionaron su declaración con Amanda Ungaro, exdiplomática brasileña y expareja de Paolo Zampolli, aliado de Trump. Se hizo conocida porque su marido llamó al ICE en el proceso de divorcio para expulsarla. Ahora desde Brasil, Ungaro ha arremetido públicamente contra Melania Trump y amenazado con acciones legales a través de la red social X. Esto pudo forzar la respuesta de Melania.