18
meneos
17
clics
Alvise Pérez ingresa más de 100.000 euros como consultor 'freelance' de empresas españolas desde que es eurodiputado
El europarlamentario ha modificado su declaración de intereses con una cifra que también incluye remuneraciones de hasta 3.000 euros al mes por su actividad en redes sociales.
#1
Quaid
*
A los políticos consultores se les llama conseguidores
4
K
57
#2
Alegremensajero
#1
Yo prefiero el término corrupto.
3
K
45
#6
Quaid
#2
eso lo son todos
1
K
36
#9
frg
#6
La política es un imán para lo peor de cada casa pero
no
, no todos son iguales.
1
K
19
#8
concentrado
#2
Correcto, hemos pasado de emisarios de empresas que buscan hacer lobby en Bruselas mediante compra de eurodiputados a eurodiputados que se ofrecen directamente a las empresas para llevar sus deseos al Europarlamento. Un atajo que costeamos los ciudadanos.
0
K
20
#4
frg
*
Creo que la primera acepción es
estafadores
1
K
18
#5
NoMeVeas
*
Pobres empresas... ¿no veis que no les llega la pasta? Es que se lo gastan todo en sus putas, en sus yates, en sus lujos y en asegurarse su posicion comprando favores de corruptos como este. Asi que, muy a mi pesar, solo os va a tocar una subida anual de los salarios del 1.5%, previa subida de los precios, claro esta, jejejej que de alguna forma hay que costear esa subida.
3000 mensuales, a este trozo de mierda inútil. Es que es para llorar.
0
K
7
#3
Hoypuedeserungrandia
Este dijo que venia a arreglar la política o a vivir de la política, porque menudo fenómeno el espabilado este. Y todavía hay personas que tragan lo que les diga el vivales este, lo mismo que la tropa del vago de Abascal.
0
K
7
#7
frg
#3
Abascal siempre ha sido un "señorito", con caballos y pocos o ningún escrúpulo.
0
K
11
Ver toda la conversación (
9
comentarios)
