Alumnos de escuelas públicas de EEUU recibirán lecciones de seguridad con armas de fuego

Este año escolar, los estudiantes de escuelas primarias, secundarias y preparatorias de algunos estados recibieron una nueva lección sobre seguridad: qué hacer si encuentran un arma de fuego. Arkansas, Tennessee y Utah fueron los primeros estados en promulgar leyes que exigieron que las escuelas enseñaran a niños desde los cinco años los conceptos básicos de seguridad con armas de fuego y cómo almacenarlas adecuadamente en el hogar. Solo la ley de Utah permitió que los alumnos no participaran en la lección si así lo solicitaron sus padres.