edición general
2 meneos
3 clics
Alumnos de escuelas públicas de EEUU recibirán lecciones de seguridad con armas de fuego

Alumnos de escuelas públicas de EEUU recibirán lecciones de seguridad con armas de fuego

Este año escolar, los estudiantes de escuelas primarias, secundarias y preparatorias de algunos estados recibieron una nueva lección sobre seguridad: qué hacer si encuentran un arma de fuego. Arkansas, Tennessee y Utah fueron los primeros estados en promulgar leyes que exigieron que las escuelas enseñaran a niños desde los cinco años los conceptos básicos de seguridad con armas de fuego y cómo almacenarlas adecuadamente en el hogar. Solo la ley de Utah permitió que los alumnos no participaran en la lección si así lo solicitaron sus padres.

| etiquetas: alumnos , escuelas públicas , armas de fuego
2 0 0 K 26 actualidad
4 comentarios
2 0 0 K 26 actualidad
Fartón_Valenciano #2 Fartón_Valenciano
¿Que podría salir mal?...
1 K 30
pepel #3 pepel
Y sin cobrar.
0 K 20
oceanon3d #1 oceanon3d
Un plan sin fisuras.

Y luego que en sus mochilas del cole les dejen llevar semi automáticas para poder defenderse.

El faro del mundo se parece más al faro para los subnormales.
0 K 9
The_real_deal #4 The_real_deal
La lógica es que si saben manipular un arma no pueden recibir un disparo o que
0 K 8

menéame