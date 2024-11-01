edición general
Alguien va a tener que dar explicaciones en España: una tienda de motos no solo vendía cascos, también material para los Eurofighter

En esencia, alguien va a tener que dar explicaciones en el Ministerio de Defensa tras la revisión de los registros de contratación. ¿La razón? Una tienda de motos en España estaba suministrando material para los Eurofighter y los CL-215T y CL-415, tras imponerse en un expediente de la Base Aérea de Albacete a un fabricante industrial especializado en estructuras aeronáuticas por apenas 1.405 euros de diferencia, un 3,8% menos.

Don_Pixote #2 Don_Pixote *
"se trataba de escaleras móviles con plataforma diseñadas para ajustarse milimétricamente al fuselaje de cazas y aviones contraincendios, fabricadas con aleaciones de alta resistencia y suelos preparados para soportar líquidos hidráulicos corrosivos. "

pues parece que encontraron un nicho que nadie queria , que seguramente era poco lucrativo, y se han forrado
#4 EISev
#2 al revés se darían cuenta de que un herrero a mano podría fabricar una pieza sin componentes electrónicos y con materiales disponibles en el mercado, y el escándalo puede ser:

Que hayan pisado el contrato a otro con más influencia
Que haya habido ayudas desde dentro "oye Paco, que esto parece ciencia ficción pero te puedes sacar 20000 pavos de margen fácil"

No digo que haya sido eso ojo , no voy a acusar a nadie de nada
pitercio #1 pitercio
Descontrol en el reparto de beneficios del tráfico de armas. Alguien de la parte baja de la cadena ha querido trincar más alto.
Robus #3 Robus
Alguien va a tener que dar explicaciones... me parece que todos podemos explicar lo que ha pasado sin atisbo de duda.
