Alguien va a tener que dar explicaciones en España: una tienda de motos no solo vendía cascos, también material para los Eurofighter

En esencia, alguien va a tener que dar explicaciones en el Ministerio de Defensa tras la revisión de los registros de contratación. ¿La razón? Una tienda de motos en España estaba suministrando material para los Eurofighter y los CL-215T y CL-415, tras imponerse en un expediente de la Base Aérea de Albacete a un fabricante industrial especializado en estructuras aeronáuticas por apenas 1.405 euros de diferencia, un 3,8% menos.