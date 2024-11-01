Alguien va a tener que dar explicaciones en España: una tienda de motos no solo vendía cascos, también material para los Eurofighter

En esencia, alguien va a tener que dar explicaciones en el Ministerio de Defensa tras la revisión de los registros de contratación. ¿La razón? Una tienda de motos en España estaba suministrando material para los Eurofighter y los CL-215T y CL-415, tras imponerse en un expediente de la Base Aérea de Albacete a un fabricante industrial especializado en estructuras aeronáuticas por apenas 1.405 euros de diferencia, un 3,8% menos.
pues parece que encontraron un nicho que nadie queria , que seguramente era poco lucrativo, y se han forrado
Que hayan pisado el contrato a otro con más influencia
Que haya habido ayudas desde dentro "oye Paco, que esto parece ciencia ficción pero te puedes sacar 20000 pavos de margen fácil"
No digo que haya sido eso ojo , no voy a acusar a nadie de nada