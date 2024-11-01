·
Algo MUY RARO está pasando con Corea del Norte
Algo MUY RARO está pasando con Corea del Norte (Lord Draugr)
corea del norte
informáticos
trabajo remoto
empresas tecnológicas
#9
Connect
*
Menuda manera de enviar el meneo. Le he preguntado a Gemini de qué va el meneo y me dice esto:
El video de Lord Draugr, titulado
"Algo MUY RARO está pasando con Corea del Norte"
, trata sobre una operación a gran escala en la que ingenieros informáticos de Corea del Norte se infiltran en empresas de tecnología occidentales utilizando identidades falsas para trabajar de forma remota y recaudar divisas extranjeras para el régimen de Kim Jong-un.
Aquí tienes un resumen de los…
» ver todo el comentario
3
K
65
#18
HeilHynkel
#17
Ese código está disponible desde hace décadas y no veo yo tanto gurú por aquí.
0
K
20
#1
HeilHynkel
*
Cosas más raras se han visto .. pero si un país donde los habitantes se acercan en burro a la frontera para pillar la wifi ¿Cómo cojones consiguen tener a gente con este nivel en informática? No parecen perfiles de los bajos. Dicen que el gordito metió la informática en los programas educativos pero creo que más de uno sabemos que para mejorar el nivel lo mejor es interactuar con otros y aprender de ellos (y enseñarles también) y eso, en un ambiente tan cerrado como parece ser Corea del Norte ... lo veo jodido.
Y por mucho que les paguen, tampoco pueden tener tanta gente como para que les rinda el proyecto. Salvo que más bien hagan espionaje industrial.
0
K
20
#3
CarlosSanchezDiaz
#1
por intentar responder a tu pregunta, ahora es posible interactuar con senior gracias al software libre.
0
K
7
#8
HeilHynkel
#3
No te entiendo.
0
K
20
#17
CarlosSanchezDiaz
#8
faltaba una s en senior.
Te preguntás como es posible que cojan nivel si no interactúan o trabajan con gente que sabe. Digo que gracias al software libre es posible. Ahora puedes ver el código de programas complejos, desde el kernel de linux a VLC pasando por inkscape . Leyendo código de calidad es como más se aprende.
0
K
7
#12
placeres
#1
Se podría dar informática, matemáticas y lógica básica en las escuelas, detectar a los mejores y enviarlos a una academia exclusivamente diseñada para crear hackers, economistas y espías de alto nivel, con acceso a toda la última tecnología que hayan podido trapichear.
No se necesita una sociedad igualitaria, solo una estructura social-educativa bien orientada a ciertos objetivos. Y, dado cómo está el país, no es muy difícil convencerlos de que están en una cuasi guerra luchando por su familia y sus vecinos.(Y con una mejora de condiciones de vida claro esta)
1
K
21
#13
HeilHynkel
#12
Como conseguir "soldados" de ese tipo es fácil con lo que dices. Que tengan el nivel requerido, es otra cosa.
0
K
20
#19
placeres
*
#13
Creo que tienes una percepción muy sesgada de Corea del Norte. Aunque una parte de la población se drogue con marihuana para soportar mejor el hambre, sigue teniendo una estructura social muy fuerte, con una élite muy bien formada e industrias (con convenios con Corea del Sur y China).
No hace falta tener varias universidades con 200 profesores repartidos por el país; con 10 o 20 profesores de élite (llevan décadas preparándose, estudiando en universidades extranjeras con ID falsa y…
» ver todo el comentario
0
K
11
#16
drstrangelove
#1
Creo que con lo de ir en burro a la frontera para pillar wifi te has pasado un poco...
Nunca he estado allí, pero por lo que se ve en vídeos recientes de turistas, todo cristo va con un smartphone por la calle.
0
K
10
#20
WcPC
#16
No soy el usuario que preguntas, pero de hecho me parece bastante absurdo hablar con desprecio de que una persona se mueva en burro...
Un país que no tiene gasolina y está expulsado de las redes internacionales de comercio desde hace más de medio siglo, no me parece nada raro que no tenga acceso a un coche de gasolina y se mueva con tracción animal.
Es mucho más fácil acceder a un portátil que a un coche para el que no tienes gasolina siempre.
0
K
11
#2
capitan__nemo
Menos mal que las etiquetas aclaran algo.
0
K
19
#6
HeilHynkel
#2
Pero no te acostumbres.
0
K
20
#5
Enésimo_strike
6 menos a un vídeo de 21 minutos subido hace 10
Menéame en estado puro
0
K
14
#11
Connect
#5
Un video de Lord Draugr hay que menearlo. Te lo guardas y lo ves cuando puedas, pero Lord Draugr es garantía de que esun bien video. Pero no siempre tienes tiempo de verlo ya.
2
K
32
#14
Enésimo_strike
#11
igual que monesma o pantomima full. A ver si algún día YouTube implementa algo como suscribirse a un canal y poner algún tipo de botón para que te avise cuando hay un nuevo vídeo, se me ocurre que poner una campanita en ese botón estaría bien.
0
K
14
#10
Dexton
1
K
12
#7
chochis
Esto no es nuevo, tienen estudios de animación que trabajar para grandes productoras.
0
K
11
#15
mr._cortimer
pero si eso ya se sabía desde hace mucho, por lo menos hace 2 años que leí la primera noticia en la que había empresas que se les había colado como empleados norcoreanos usando pasaportes falsos de corea del sur, y que sacaban toda la información posible y luego desaparecían
0
K
10
#21
drstrangelove
Pero es que además ni siquiera se ven muchos vehículos de tracción animal por Corea del Norte, sí que se ven bastantes autocares y trenes además de taxis, como es obvio.
0
K
10
#4
kastanedowski
Alguna fuente del informe?
0
K
9
Ver toda la conversación (
21
comentarios)
