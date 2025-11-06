edición general
Alemania teme perder 50.000 millones anuales si la industria del acero colapsa

El canciller Federal Friedrich Merz (CDU) ha organizado en la Cancillería una cumbre sobre la siderurgia, ya que, según estimaciones del Instituto Económico Alemán (IW), de este sector dependen unos 605.000 puestos de trabajo. La propia industria siderúrgica está en crisis: los altos precios de la energía y la pérdida de oportunidades de exportación por el acero extranjero barato lastran el mercado(..) EEUU ha impuesto aranceles del 50% al acero europeo. Esto está causando dificultades para las exportaciones alemanas de acero.

#2 AlexGuevara
Con amigos como el naranjito, quién quiere enemigos?
#6 MPR
#2 Pues cualquiera diría que queremos tener como enemigo a China. :palm:
DonNadieSoy #10 DonNadieSoy
#2 la cosa empezó con el gran amigo nuestro Joe Biden, pero naranjito también es buen amigo eh.
Antipalancas21 #12 Antipalancas21
#2 Y Netanyahu al que también protegen de sus crímenes.
bioibon #7 bioibon
Ahora a seguir comiéndole los huevos a USA, que os está saliendo todo de puta madre. Que cantidad de traidores a Europa están gobernando Europa en estos momentos...
ur_quan_master #1 ur_quan_master
El Heavy Metal alemán no es lo que era.
duende #14 duende
¿Quien podría pensar que quedarse sin gas natural barato no sería una buena idea?
Gry #4 Gry
Prohibid por completo la importación de acero y productos derivados, como coches, a la UE. Eso mejorará la competitividad alemana. :-D
#11 z1018
Pero recuerda lo importante: Rusia va a invadir la OTAN y China va a invadir Taiwán.
Antipalancas21 #13 Antipalancas21
#11 Y EEUU, Venezuela y Colombia.
#15 MPR
#13 Pero eso es por la libertad y la democracia, no es lo mismo, son invasiones guenas, más de uno dirá que ya están tardando.
Aergon #16 Aergon
La cuestion no es si lo hace, es cuando lo va a hacer.
MoñecoTeDrapo #5 MoñecoTeDrapo
Alemanes, (h)aceros de Bilbao.
Asimismov #9 Asimismov
#5 pues nos acemos.
#8 Tronchador.
Titular alternativo:
Alemania va a perder 50.000 millones cuando colapse lamindustria del acero.
aupaatu #3 aupaatu
Cosas de la OTAN y sus estrategias comerciales.
