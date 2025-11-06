Alemania teme perder 50.000 millones anuales si la industria del acero colapsa

El canciller Federal Friedrich Merz (CDU) ha organizado en la Cancillería una cumbre sobre la siderurgia, ya que, según estimaciones del Instituto Económico Alemán (IW), de este sector dependen unos 605.000 puestos de trabajo. La propia industria siderúrgica está en crisis: los altos precios de la energía y la pérdida de oportunidades de exportación por el acero extranjero barato lastran el mercado(..) EEUU ha impuesto aranceles del 50% al acero europeo. Esto está causando dificultades para las exportaciones alemanas de acero.