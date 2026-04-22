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Alemania revela una estrategia para convertirse en el ejército más fuerte de Europa para 2039 [ENG]

Alemania revela una estrategia para convertirse en el ejército más fuerte de Europa para 2039 [ENG]

El ministro de Defensa, Boris Pistorius, anunció por primera vez el paquete en la conferencia anual de las fuerzas armadas celebrada en noviembre, enmarcar los planes como un punto de inflexión histórico. “Rara vez ha sido necesaria una estrategia militar como en esta fase histórica, dijo a los periodistas. Los documentos, que el ministerio describe como clasificados “living documents” sujetos a revisión continua, servirán como base estratégica para la Bundeswehr durante los próximos 20 años.

| etiquetas: alemania , ejército , europa
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15 comentarios
2 1 0 K 36 actualidad
karakol #1 karakol
Y allá vamos de nuevo.
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Mikhail #7 Mikhail
#1 Creo que el ejército polaco ya está marchando de la frontera este a la oeste... :-S
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RoterHahn #8 RoterHahn
#1
Tranki, que no va a funcionar.
Vivo en alemania, y aunque puedan crear juguetes de guerra buenos, la poblacion:
1. La mayoria no quiere la vuelta del servicio militar aparte de los nazis del afd.
2. Vivo en un barrio obrero, y noto bien a las claras que una estrategia fue la de crear obesidad morbosa en la población de bajos ingresos con alimentos insanos, pues así no estan en condiciones de molestar/protestar/exigir.
3. El Fritzi vive en el mundo de juppy y esta casi todo el mundo cabreado con el, por lo cual no creo que salga adelante nada de lo que propone sin que el siguiente canciller lo anule.
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Io76 #13 Io76 *
#8 Han creado la obesidad morbosa para alimentar de contenido las webs de pajilleros. :troll:
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#12 beltraneja
#1 Cualquier excusa es buena.
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#2 concentrado
"Compraremos botas y programaremos a Wagner más a menudo", la táctica de Woody Allen.
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Kamillerix #3 Kamillerix
Über alles... >:-(
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Jointhouse_Blues #9 Jointhouse_Blues
Esto pasa por no rematarlos.
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WcPC #10 WcPC
Si yo fuese Rusia dejaría de venderle cualquier tipo de energía a un país que, por tercera vez en un siglo, quiere volver a convertirse en el "ejército más poderoso de Europa"
Sería lo único mínimamente inteligente.
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Urasandi #5 Urasandi
Lo siguiente es reclamar espacio vital...
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elTieso #14 elTieso
Fue mala idea reunificarlos.
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#4 sorecer
Lo de 2039 lo han puesto para llegar a tiempo del centenario y empezar de nuevo.
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El_Ogro_de_las_drogas #15 El_Ogro_de_las_drogas
Pal 39 precisamente..
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#11 beltraneja
2. "Vivo en un barrio obrero, y noto bien a las claras que una estrategia fue la de crear obesidad morbosa en la población de bajos ingresos con alimentos insanos, pues así no estan en condiciones de molestar/protestar/exigir".

Por favor, explicación ampliada o_o
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menéame