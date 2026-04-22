Alemania revela una estrategia para convertirse en el ejército más fuerte de Europa para 2039 [ENG]

El ministro de Defensa, Boris Pistorius, anunció por primera vez el paquete en la conferencia anual de las fuerzas armadas celebrada en noviembre, enmarcar los planes como un punto de inflexión histórico. “Rara vez ha sido necesaria una estrategia militar como en esta fase histórica, dijo a los periodistas. Los documentos, que el ministerio describe como clasificados “living documents” sujetos a revisión continua, servirán como base estratégica para la Bundeswehr durante los próximos 20 años.