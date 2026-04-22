Alemania revela una estrategia para convertirse en el ejército más fuerte de Europa para 2039 [ENG]

El ministro de Defensa, Boris Pistorius, anunció por primera vez el paquete en la conferencia anual de las fuerzas armadas celebrada en noviembre, enmarcar los planes como un punto de inflexión histórico. “Rara vez ha sido necesaria una estrategia militar como en esta fase histórica, dijo a los periodistas. Los documentos, que el ministerio describe como clasificados “living documents” sujetos a revisión continua, servirán como base estratégica para la Bundeswehr durante los próximos 20 años.
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Tranki, que no va a funcionar.
Vivo en alemania, y aunque puedan crear juguetes de guerra buenos, la poblacion:
1. La mayoria no quiere la vuelta del servicio militar aparte de los nazis del afd.
2. Vivo en un barrio obrero, y noto bien a las claras que una estrategia fue la de crear obesidad morbosa en la población de bajos ingresos con alimentos insanos, pues así no estan en condiciones de molestar/protestar/exigir.
3. El Fritzi vive en el mundo de juppy y esta casi todo el mundo cabreado con el, por lo cual no creo que salga adelante nada de lo que propone sin que el siguiente canciller lo anule.
www.youtube.com/watch?v=0SyIMY8B5pQ
Sería lo único mínimamente inteligente.
Por favor, explicación ampliada