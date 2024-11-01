·
11
meneos
17
clics
Alemania endurece el acceso a la renta básica porque era «demasiado complaciente con quien no quiere trabajar»
Los receptores que rechacen tres ofertas de empleo perderán su derecho al subsidio, que reciben unos cinco millones de personas en el país
etiquetas:
subsidio
desempleo
alemania
9
2
2
actualidad
9 comentarios
actualidad
#3
Goldstein
A mi me parece bien si se aplica el mismo baremo a las empresas: a la tercera oferta de trabajo que les rechacen pierden todas las ayudas públicas.
4
K
51
#4
rogerius
#3
Bien visto. ¿Es la oferta razonable y digna, adecuada en salario, en consonancia con el coste de vida? Si la empresa no puede pagar salarios que permitan vivir con dignidad que baje la persiana.
1
K
33
#1
sotillo
Si es que a algunos les das la mano y te quitan el pincho de la caña y el cabron te dice “No me di cuenta “
2
K
33
#5
DrEvil
¿Hay gente que recibe ofertas de trabajo y las rechaza para seguir en el paro?
Pues hombre, igual está bien que alguien que hace eso 3 veces seguidas al final deje de vivir de los demás.
2
K
25
#6
rogerius
#5
Las empresas viven de los demás. En concreto, de los trabajadores que reciben siempre salarios por debajo de lo que producen.
1
K
33
#7
DrEvil
#6
Pues corre y monta una, así no tendrás que trabajar más.
4
K
31
#8
rogerius
*
#7
¿Qué te hace pensar que no tengo una empresa? Ser empresario no impide conocer la realidad.
0
K
20
#9
Expat_Guinea_Ecuatorial
*
#8
"los trabajadores que reciben siempre salarios por debajo de lo que producen"
No creo que seas empresario despues de decir algo asi. Una empresa no emplearia a nadie de otro modo, solo existirian cooperativas
0
K
11
#2
Andreham
Arbeit macht frei
0
K
8
