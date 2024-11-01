edición general
Alemania elimina los subsidios para quien rechace tres ofertas de empleo

Alemania elimina los subsidios para quien rechace tres ofertas de empleo

Tres años después de su introducción por la coalición de Olaf Scholz, la denominada asignación ciudadana ha sido derogada por el Parlamento alemán (Bundestag). Dicha paga era considerada «demasiado cara, demasiado burocrática y demasiado complaciente con quienes se niegan a trabajar. Quienes necesiten ayuda la recibirán, pero quienes puedan trabajar y falten repetidamente a citas administrativas, entrevistas de trabajo o no acepten un trabajo razonable, ya no recibirán prestaciones en el futuro» La nueva renta básica tendrá mucho más en cuenta

Macnulti_reencarnado
A ver si copiamos.
6
MPPC
#5 Sí, a ver si copiamos los sueldos alemanes, también, digo. Y las vacaciones, que pese a estereotipos, tienen más que los españoles.
4
Review
#5 Como bien dice #10, a ver si copiamos los sueldos también, por que el perder poder de negociación forzándote a aceptar ofertas de trabajo miserables es lo contrario a lo que cacarean muchos autodenominados "liberales"
2
Macnulti_reencarnado
#16 a qué espera el gobierno progresista laico republicano de coalicion de izquierdas para subir el SMI a 2000 euros?
0
RamonMercader
#5 Pues si, aqui es un poco excesivo, no puedes rechazar ni siquiera una, aunque sea una mierda.

Pero claro, para rechazar una oferta te la tienen que dar.

Yo estuve al paro 1 vez en mi vida. No pudieron meter mis estudios porque no les lleve una copia del titulo, asi que me pusieron sin estudios. Por suerte tuve cero ofertas. Si me hubiera llegado una, con ir a la entrevista y responder como si fuera un demente, hubiera sido suficiente para que no me ofrecieran el puesto y no contara como un rechazo y poder así mantener la prestación.
0
RamonMercader
#21 #22 tampoco conozco a ningún alemán que haya rechazado mas de tres ofertas, ¿tú?.

En cualquier caso lo único que demuestra esto es la ineficiencia del SEPE. Además la prestación por desempleo es un seguro de subscripción obligatoria que pagas cuando trabajas, no es ninguna limosna que te deban quitar por malo.
0
Macnulti_reencarnado
#23 que ingenuidad. Me encantaría ser como tú.
0
RamonMercader
#24 mucho mas realista pedir que copiemos una ley alemana, mas laxa que la que ya tenemos aqui y alegar que la de aquí no funciona bien.
0
uyquefrio
#5 GO TO #4
0
mstk
#5 Si no ha cambiado la cosa, aquí con la primera te suspenden tres meses, con la segunda seis meses y a la tercera te lo retiran permanentemente.
0
Macnulti_reencarnado
#15 no conozco a nadie al que le hayan retirado la prestación. Tú si?
0
Edheo
#18 También yo tuve suerte.... pero fué más por contactos que otra cosa.
En menos de un mes currando, y hasta ahora oigan.
Bueno, de curro he cambiado si... pero apenas he tocado paro nunca.
2
Toponotomalasuerte
Nos vamos a la mierda. Ya no hay presión laboral para parar estás mierdas.
De cabeza hacia la precarización laboral por culpa de estos imbéciles, que no saben que van a facturar menos. Están contentos en la ruina con políticas de este tipo dignas de Rajoy o Miley que perjudican el comercio interior.
1
MADMax2
¿En españa no estuvo así hace un montón de años?
Recuerdo cuando era joven apuntarme al paro y darme un toque al rechazar el segundo trabajo que me ofrecían. Me apunté por los cursos de formación, creo recordar. No me dieron ninguno pero si me llamaron para un par de trabajos.

Era en época del INEM, así que ya ha llovido ..
1
Atusateelpelo
"El rechazo de una oferta de empleo adecuada o de un curso de formación, sin causa justificada, está considerado como infracción grave de las personas beneficiarias y solicitantes de prestaciones. Dicha infracción se sanciona con la pérdida de la prestación tres meses la primera vez, seis meses si se reincide una segunda vez y con la extinción de la prestación si hay una tercera vez."…   » ver todo el comentario
7
MADMax2
#4 O sea, que igual. No te forman y te dan la primera porquería que encuentran que no tiene nada que ver contigo. Y si la rechazas, fuera.
Otro truco que hicieron en esa época fue llevarse las oficinas del INEM al extrarradio. Así a la gente le costaba más ir a fichar y bajaban las cifras.

No me extraña que haya tanta gente que no se apunte ...
2
Atusateelpelo
#7 La norma habla de "sin causa justificada". Entiendo que puedes rechazar un trabajo si no se ajusta a tu calificacion o formacion.

En mi caso he solicitado hacer algun curso pero no me seleccionaron y otros, directamente, no puedo hacerlos. Una vez me llamaron para hacer un curso...pero fui y les dije que si querian lo empezaba pero que en 10 dias comenzaba a currar (era, y soy, fijo discontinuo).

Este invierno me han comentado de gente de Extremadura que le han hecho ir a oficinas a 1 hora en coche de su casa. Y a una de Formentera querian que fuese a Menorca (3 barcos y 24 horas de viaje). Con 2 bemoles.
1
fremen11
#2 cuando era joven, tenía puesto camarero en el INEM y no hacían nada más que mandarme a sitios de mierda, así que lo cambié por físico nuclear y dejaron de mandarme ofertas de trabajo.
No es coña
1
Edheo
#2 #1 Eso iba a decir... aquí en España, eso era así
Y no sólo por rechazar ofertas, incluso por rechazar cursos de formación (dado que por empleo, no te llamaban casi nunca).
De toda la vida... para encontrar trabajo, mejor cualquier otra movida, que el paro.
Recuerdo que cuando me apunté cuando acabé mis primeras prácticas... ni siquiera podían poner que buscaba trabajo de programador.
2
MADMax2
#17 Yo empecé por la bolsa de empleo y becas de la universidad . Iba a ser de becario .. al final era trabajador normal y al mes ya estaba fijo.
1
vGeeSiz
elevado fascismo veo yo por aquí
0
Sinyu
Ya empiezan los recortes, primero Bélgica ahora Alemania, apretaros los cinturones que vienen curvas.
0

