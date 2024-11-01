Alemania elimina los subsidios para quien rechace tres ofertas de empleo

Tres años después de su introducción por la coalición de Olaf Scholz, la denominada asignación ciudadana ha sido derogada por el Parlamento alemán (Bundestag). Dicha paga era considerada «demasiado cara, demasiado burocrática y demasiado complaciente con quienes se niegan a trabajar. Quienes necesiten ayuda la recibirán, pero quienes puedan trabajar y falten repetidamente a citas administrativas, entrevistas de trabajo o no acepten un trabajo razonable, ya no recibirán prestaciones en el futuro» La nueva renta básica tendrá mucho más en cuenta
Pero claro, para rechazar una oferta te la tienen que dar.
Yo estuve al paro 1 vez en mi vida. No pudieron meter mis estudios porque no les lleve una copia del titulo, asi que me pusieron sin estudios. Por suerte tuve cero ofertas. Si me hubiera llegado una, con ir a la entrevista y responder como si fuera un demente, hubiera sido suficiente para que no me ofrecieran el puesto y no contara como un rechazo y poder así mantener la prestación.
En cualquier caso lo único que demuestra esto es la ineficiencia del SEPE. Además la prestación por desempleo es un seguro de subscripción obligatoria que pagas cuando trabajas, no es ninguna limosna que te deban quitar por malo.
En menos de un mes currando, y hasta ahora oigan.
Bueno, de curro he cambiado si... pero apenas he tocado paro nunca.
De cabeza hacia la precarización laboral por culpa de estos imbéciles, que no saben que van a facturar menos. Están contentos en la ruina con políticas de este tipo dignas de Rajoy o Miley que perjudican el comercio interior.
Recuerdo cuando era joven apuntarme al paro y darme un toque al rechazar el segundo trabajo que me ofrecían. Me apunté por los cursos de formación, creo recordar. No me dieron ninguno pero si me llamaron para un par de trabajos.
Era en época del INEM, así que ya ha llovido ..
Otro truco que hicieron en esa época fue llevarse las oficinas del INEM al extrarradio. Así a la gente le costaba más ir a fichar y bajaban las cifras.
No me extraña que haya tanta gente que no se apunte ...
En mi caso he solicitado hacer algun curso pero no me seleccionaron y otros, directamente, no puedo hacerlos. Una vez me llamaron para hacer un curso...pero fui y les dije que si querian lo empezaba pero que en 10 dias comenzaba a currar (era, y soy, fijo discontinuo).
Este invierno me han comentado de gente de Extremadura que le han hecho ir a oficinas a 1 hora en coche de su casa. Y a una de Formentera querian que fuese a Menorca (3 barcos y 24 horas de viaje). Con 2 bemoles.
No es coña
Y no sólo por rechazar ofertas, incluso por rechazar cursos de formación (dado que por empleo, no te llamaban casi nunca).
De toda la vida... para encontrar trabajo, mejor cualquier otra movida, que el paro.
Recuerdo que cuando me apunté cuando acabé mis primeras prácticas... ni siquiera podían poner que buscaba trabajo de programador.