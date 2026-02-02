El Alcalde socialista de Ponte Caldelas (Pontevedra) nombra concejala de Igualdad a su pareja

edición general
Andrés Díaz Sobral acaba de nombrar a su pareja nueva concejala de Bienestar Social, Juventud, Igualdad y Comunicación con el único apoyo de su formación. Isabel Pregal, que se presenta como coach de inteligencia emocional, tendrá dedicación parcial y cobrará 33.116,02€ brutos al año. Durante su primer mandato Díaz Sobral cerró el Centro de Información a la Mujer esgrimiendo coste excesivo. Posteriormente, la Xunta puso a disposición una ayuda, a través de fondos europeos, para esto y fue el único ayuntamiento de Pontevedra que no la solicitó

