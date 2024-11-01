edición general
El alcalde de Córdoba denuncia que el aviso naranja de la Aemet llegó tarde

José María Bellido explica que el Consistorio no tenía información del potencial que iba a adquirir el temporal y que los servicios de emergencia han tenido que ir aumentándose "sobre la marcha".

Antipalancas21 #3 Antipalancas21
Uno del PP intentando meter mierda y echando balones fuera.
18 K 238
luspagnolu #4 luspagnolu
#3 Sí, por eso la he subido. Todos tienen el mismo modo de proceder: hacerse la víctima y decir siempre que la culpa es de los demás.
5 K 95
iñakiss #5 iñakiss
#3 #4 venía a eso, a decir que es su modus operandi.
3 K 55
Veelicus #7 Veelicus
Votar al PP-VOX mata.
4 K 62
cenutrios_unidos #1 cenutrios_unidos
Las predicciones fallan, si. Ha descubierto la polvora.
3 K 56
satchafunkilus #9 satchafunkilus
#1 Según esté tío la alerta amarilla es " Un estar atentos" De acuerdo pero...¿Atentos a qué? ¿A ver cómo evoluciona la tormenta o a esperar a que le digan que hacer desde la AEMET?

Porque a ver si se cree que la AEMET tiene una bola de cristal.

Entonces si la AEMET no puede prever la tormenta por lo que sea ¿Ellos no tienen que hacer nada aunque vean en agua subir?

Enésimo intento del PP de levantar sospechas y desprestigiar las instituciones y organismos públicos, y por ende la ciencia, y todo para intentar tapar su pésima gestión en la dana de valencia, en este caso.
3 K 52
Milmariposas #8 Milmariposas *
Estar en un puesto de responsabilidad implica estar estar a las duras y a las maduras. Les pagan para que tomen decisiones que impedirán que la población de la que son responsables se tengan que enfrentar a situaciones críticas. Si son incapaces de tomar esas decisiones, sería mejor que estuvieran en otros puestos donde no se requiere tanto la reactividad y la inteligencia a la hora de actuar frente a situaciones imprevistas.
0 K 13
elgranpilaf #10 elgranpilaf *
#8 "Si son incapaces de tomar esas decisiones, sería mejor que estuvieran en otros puestos el paro..."
1 K 22
#12 pirat
Aem eta
0 K 12
Ankor #2 Ankor
Han encontrado el cabeza de turco perfecto.
0 K 11
#11 okeil
Que peligro no tener todos los medios operativos en todo momento teniendo una alerta ... si es amarilla pongo dos bomberos, si es naranja otros dos ... Si la amarilla es "estar atentos", ¿A qué estaban atendiendo? ¿Y si la alerta no se hubiese pasado a naranja no habría aumentado los medios en vista de ka situación?
0 K 10
#6 Raúl63
Aunque eso fuera cierto,lo dudo,no quita que tiene la ciudad mas sucia que nunca y que muchos de los puntos anegados no se habrían dado de tener la limpieza del alcantarillado en condiciones.
0 K 7

