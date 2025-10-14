edición general
Un albañil de Bolivia no se corta: “En España gano 1.300 euros al mes y en mi país ganaba 400 euros”

Pese a la entrada de migrantes, su cantidad sigue siendo insuficiente para satisfacer las necesidades del sector de la construcción.

comentarios
Comentarios destacados:      
#4 cheosky
En mi país no tenía servicios públicos y aquí los tengo gratis, porque cobro en B
Atusateelpelo #8 Atusateelpelo *
Uno de los palanganeros de la derechona no se corta: "Un albañil boliviano cobra 1.300(*) mientras un español no baja de los 2.000. Hay que traer mas esclavos del extranjero para que nuestros esclavistas ganen mas".

(*) Y no cobra menos porque han subido el SMI, rojos rastreros.
#3 Zeremiel
Lo que es irrelevante porque el coste de la vida es diferente aquí y allí.
estemenda #11 estemenda *
#5 El coste de la vida en La Paz es un 54,6% más bajo que en Madrid, sin contar el alquiler.
www.numbeo.com/cost-of-living/compare_cities.jsp?country1=Spain&co

El alquiler muchísimo más barato, desde luego.  media
asola33 #1 asola33
... Y ¿donde vivías mejor?
#2 hokkien
#1 se ve que gasta lo mismo que en Bolivia xD
#5 silzul
#2 Pues aunque no lo creas los costes de vida no son tann diferentes. Si acaso el coste de la vivienda. Pero, si tienes una vivienda en un pueblo y ganas eso... No es tan descabellado ganar más dinero y ahorrar. Por no hablar de la mejora de la calidad de vida y segurad
#10 s.abascal
#2 seguramente vivan 4 o 5 compartiendo una habitacion para ahorrar, o minimo 3.
#6 re10
Conocí a un tipo que se pasaba el verano haciendo caricaturas en una ciudad turística y cuando finalizaba la temporada se iba a Bolivia, donde vivía el resto del año con sirvienta y todo. Además decía que las mujeres de allí lo tenían bien considerado
borteixo #7 borteixo
#6 pues que lo siga diciendo
#9 Barret_Garvey *
Y así un albañil que hace 30 años cobraba 250.000 ptas ahora gana 250.000 ptas... Pero las casas son mucho más caras... Es el mercado amigo!

Edit: perdón, ahora cobra 216.00ptas
