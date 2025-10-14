·
17
meneos
41
clics
Un albañil de Bolivia no se corta: “En España gano 1.300 euros al mes y en mi país ganaba 400 euros”
Pese a la entrada de migrantes, su cantidad sigue siendo insuficiente para satisfacer las necesidades del sector de la construcción.
|
etiquetas
:
bolivia
,
españa
,
construcción
15
2
2
K
147
actualidad
11 comentarios
Comentarios destacados:
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#4
cheosky
En mi país no tenía servicios públicos y aquí los tengo gratis, porque cobro en B
4
K
58
#8
Atusateelpelo
*
Uno de los palanganeros de la derechona no se corta: "Un albañil boliviano cobra 1.300(*) mientras un español no baja de los 2.000. Hay que traer mas esclavos del extranjero para que nuestros esclavistas ganen mas".
(*) Y no cobra menos porque han subido el SMI, rojos rastreros.
2
K
34
#3
Zeremiel
Lo que es irrelevante porque el coste de la vida es diferente aquí y allí.
1
K
17
#11
estemenda
*
#5
El coste de la vida en La Paz es un 54,6% más bajo que en Madrid, sin contar el alquiler.
www.numbeo.com/cost-of-living/compare_cities.jsp?country1=Spain&co
El alquiler muchísimo más barato, desde luego.
0
K
11
#1
asola33
... Y ¿donde vivías mejor?
0
K
11
#2
hokkien
#1
se ve que gasta lo mismo que en Bolivia
5
K
73
#5
silzul
#2
Pues aunque no lo creas los costes de vida no son tann diferentes. Si acaso el coste de la vivienda. Pero, si tienes una vivienda en un pueblo y ganas eso... No es tan descabellado ganar más dinero y ahorrar. Por no hablar de la mejora de la calidad de vida y segurad
0
K
7
#10
s.abascal
#2
seguramente vivan 4 o 5 compartiendo una habitacion para ahorrar, o minimo 3.
0
K
9
#6
re10
Conocí a un tipo que se pasaba el verano haciendo caricaturas en una ciudad turística y cuando finalizaba la temporada se iba a Bolivia, donde vivía el resto del año con sirvienta y todo. Además decía que las mujeres de allí lo tenían bien considerado
0
K
7
#7
borteixo
#6
pues que lo siga diciendo
0
K
10
#9
Barret_Garvey
*
Y así un albañil que hace 30 años cobraba 250.000 ptas ahora gana 250.000 ptas... Pero las casas son mucho más caras... Es el mercado amigo!
Edit: perdón, ahora cobra 216.00ptas
0
K
6
Ver toda la conversación (
11
comentarios)
