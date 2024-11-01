Air Europa niega que Begoña Gómez mediara en su rescate en 2020

La aerolínea Air Europa ha negado haber pagado a Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por ninguna actividad relacionada a la concesión de la subvención que recibió durante la pandemia, y ha asegurado que “en ningún momento” se le solicitó “intermediación o gestión alguna” para el procedimiento administrativo.
| etiquetas: air europa , begoña , rescate
PP rescate = no se devuelve nada y pagamos todos los españoles. Votante de derechas aplaude hasta con las orejas.
Para entender esto quizás haya que ir a una plaza de toros. No sé ya que pensar.
PSOE rescata a una empresa en un momento donde las medidas del gobierno (cierre de fronteras, prohibicion viajes internacionales, limitaciones de movilidad) son las causantes de su perdida de ingresos ->
PP rescata a una empresa porque las practicas privadas de la empresa han puesto su negocio en riesgo de bancarrota -> … » ver todo el comentario
Que noooo