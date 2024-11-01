edición general
16 meneos
17 clics
Air Europa niega que Begoña Gómez mediara en su rescate en 2020

Air Europa niega que Begoña Gómez mediara en su rescate en 2020

La aerolínea Air Europa ha negado haber pagado a Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por ninguna actividad relacionada a la concesión de la subvención que recibió durante la pandemia, y ha asegurado que “en ningún momento” se le solicitó “intermediación o gestión alguna” para el procedimiento administrativo.

| etiquetas: air europa , begoña , rescate
13 3 0 K 72 actualidad
9 comentarios
13 3 0 K 72 actualidad
oceanon3d #1 oceanon3d *
Psoe rescate = se devuelve el dinero con intereses. Votante de derechas furibundo (ver mas abajo).

PP rescate = no se devuelve nada y pagamos todos los españoles. Votante de derechas aplaude hasta con las orejas.
17 K 191
reivaj01 #7 reivaj01
#1 Y yo aún diría más ya que Air Europa estaba en problemas y el rescate permitió su saneamiento y defender muchos puestos de trabajo frente al rescate a la banca que año tras año bate records de beneficios a la vez que despide a la mayoría de trabajadores, ERE o prejubilación mediante.
Para entender esto quizás haya que ir a una plaza de toros. No sé ya que pensar.
2 K 48
StuartMcNight #9 StuartMcNight *
#1 Pero vayamos mas alla.

PSOE rescata a una empresa en un momento donde las medidas del gobierno (cierre de fronteras, prohibicion viajes internacionales, limitaciones de movilidad) son las causantes de su perdida de ingresos -> :ffu: :ffu: :ffu: :ffu: :ffu: :ffu: :ffu: :ffu: :ffu:

PP rescata a una empresa porque las practicas privadas de la empresa han puesto su negocio en riesgo de bancarrota -> :take: :take: :take: :take: :take: :-* :-* :-* :-* :hug: :hug: :hug: :hug:…   » ver todo el comentario
0 K 10
mmlv #3 mmlv
Da igual, los hechos no son importantes, el que pueda hacer que haga
4 K 59
#4 poxemita
Si lo dice un empresario yo me lo creo, son todos grandes personas que se juegan su capital por crear riqueza y empleo para todos.
1 K 26
strike5000 #2 strike5000
¡Nos ha jodido mayo con las flores...!
1 K 23
Sandilo #8 Sandilo
Alguien esperaba que Air Europa reconociese el delito?.
1 K 16
reithor #6 reithor
Irrelevante, no se alinea con la prospección. No se incluye en la causa.
0 K 11
CharlesBrowson #5 CharlesBrowson
Pues ya estaría

Que noooo :troll:
0 K 7

menéame