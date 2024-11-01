edición general
Ahora se entiende lo de Vito Quiles

El PP está siendo extremadamente eficaz a la hora de desmovilizar a la izquierda; también está logrando un claro giro a la derecha en toda la sociedad. Pero quien más rentabiliza ese discurso catastrofista y antisistema es la extrema derecha: no Alberto Núñez Feijóo.

#2 Nastar
La culpa siempre de los demas, es acojonante
Arcangeldemadera #3 Arcangeldemadera
#2 es que lo peor de todo es eso. No hay autocrítica pro que en su cabeza, todo lo hacen bien.
cenutrios_unidos #8 cenutrios_unidos
#2 ¿Pides autocrítica a el panfleto de el diario? Espera sentado.
Arcangeldemadera #1 Arcangeldemadera *
"El PP está siendo extremadamente eficaz a la hora de desmovilizar a la izquierda; también está logrando un claro giro a la derecha en toda la sociedad."

En mi vida he visto un espectro político tan, pero tan, tan desvinculado de la realidad, de la sociedad y de todo como esta izquierda.
Es de no haber hablado con nadie en tu vida.

No será que la gente no tiene dinero? Les decís que" no, no, si va mejor esto que nunca, no te quejes ". Vas al súper mercado y se te acaba el…   » ver todo el comentario
#6 Tensk
#1 Es que hay que estar muy lejos de la realidad o querer manipularla.

Precisamente el PP, al cerrar acuerdos con Vox (otra cosa que agradecerle a Mazón), fue quien movilizó al PSOE en Cataluña en 2023.
Arcangeldemadera #9 Arcangeldemadera
#6 si es que lo que el pp haga o deje de hacer a ti que eres de izquierdas te debería dar igual.
Si tu mensaje es bueno, si tus políticas son buenas, ya lo tienes,no necesitas preocuparte por que lo que hace el contrario mal.

Ahora, si pro el contrario no tienes ni idea de lo que haces o dices, ahí entonces si "no, no, pero el pp que eh?"
manzitor #11 manzitor
#1 Esto que cuentas me suena calcado a ciertos discursos oficiales generados en los gabinetes de ciertos partidos. Y lo de la ocupación, igual has escuchado demasiados discursos de alarmas.
#4 Juantxi
El crecimiento de la ultra derecha tiene que ver con lá descomposición inducida de la izquierda y que la derecha como el PP le sirva de felpudo en ugar de enfrentarse a VOX.
MacMagic #10 MacMagic
Muy bien @iescolar la culpa es de los demás y no de podemos.

¿Como van la investigación de Julio Iglesias? Esperando los demás artículos.
plutanasio #12 plutanasio
#10 yo sólo espero que Julio le meta una demanda que le meta los pelos del culo pa dentro a Escolar.
#5 Empakus
No, no ...
La derecha no ha hecho nada... NADA!!!
Se limitan a esperar calladitos mientras la izquierda se hace el harakiri...
Malditas Podemos... Maldita Irene... Malditas charos... Maldito feminazismo...
Y malditos todos los que lo apoyan...
Más de 3 años venimos diciéndolo y soportando que los fanboys nos insulten aquí en MNM...
Os lo habéis cargado... A la mierda en patinete...
Pero la culpa es de otros ...
Qué puta actitud tan pueril y estúpida...
#7 Nastar
#5 tal cual, el nivel de la izquierda es tal que basta com que sus rivales no hagan ruido.

Es una lastima, el meme de "yo antes votaba a podemos...." Mal que les pese se demuestra en cada nuevo comicio.

Que sigan negando la realidad, o son asi de imbeciles o sin duda estan a sueldo de gente interesada en que el mundo obrero no se una....
Arkhan #13 Arkhan
#5 La izquierda le está haciendo la mejor campaña electoral que se le puede hacer a la derecha.
