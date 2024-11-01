Ahora se entiende lo de Vito Quiles

El PP está siendo extremadamente eficaz a la hora de desmovilizar a la izquierda; también está logrando un claro giro a la derecha en toda la sociedad. Pero quien más rentabiliza ese discurso catastrofista y antisistema es la extrema derecha: no Alberto Núñez Feijóo.
En mi vida he visto un espectro político tan, pero tan, tan desvinculado de la realidad, de la sociedad y de todo como esta izquierda.
Es de no haber hablado con nadie en tu vida.
No será que la gente no tiene dinero? Les decís que" no, no, si va mejor esto que nunca, no te quejes ". Vas al súper mercado y se te acaba el… » ver todo el comentario
Precisamente el PP, al cerrar acuerdos con Vox (otra cosa que agradecerle a Mazón), fue quien movilizó al PSOE en Cataluña en 2023.
Si tu mensaje es bueno, si tus políticas son buenas, ya lo tienes,no necesitas preocuparte por que lo que hace el contrario mal.
Ahora, si pro el contrario no tienes ni idea de lo que haces o dices, ahí entonces si "no, no, pero el pp que eh?"
¿Como van la investigación de Julio Iglesias? Esperando los demás artículos.
La derecha no ha hecho nada... NADA!!!
Se limitan a esperar calladitos mientras la izquierda se hace el harakiri...
Malditas Podemos... Maldita Irene... Malditas charos... Maldito feminazismo...
Y malditos todos los que lo apoyan...
Más de 3 años venimos diciéndolo y soportando que los fanboys nos insulten aquí en MNM...
Os lo habéis cargado... A la mierda en patinete...
Pero la culpa es de otros ...
Qué puta actitud tan pueril y estúpida...
Es una lastima, el meme de "yo antes votaba a podemos...." Mal que les pese se demuestra en cada nuevo comicio.
Que sigan negando la realidad, o son asi de imbeciles o sin duda estan a sueldo de gente interesada en que el mundo obrero no se una....