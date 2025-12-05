·
El agujero económico y de audiencia que deja España en Eurovisión
España es el tercer país que más audiencia aportaba y uno de los cinco mayores contribuyentes económicamente
etiquetas
:
tve
,
eurovisión
,
audiencia
,
dinero
,
israel
,
españa
27 comentarios
#2
ExLibris
Ahorramos, nos libramos de ver el bodrio amañado, y de paso, que no se olvide que no somos cómplices del genocidio.
20
K
185
#10
nemesisreptante
#2
lo que es gracioso es ver a todos los liberales hablando de cómo se nos ocurre dejar de tirar dinero a la basura con Eurovisión
1
K
21
#15
Mark_
#10
es solo porque parte del Gobierno. Si lo hubiera hecho el PP andarían soltando miel por el culo.
0
K
10
#19
lockjack
#10
Soy liberal, tengo amigos liberales y nadie ha mencionado nada acerca de que esto no fuese algo positivo. A ver si hay suerte y el gobierno cierra RTVE para siempre para darle a Israel una lección. Esbozaré una leve sonrisa de aprobación
2
K
11
#26
satchafunkilus
#19
pues yo no soy liberal, tengo amigos "liberales" y no paran de llorar por las esquinas con lo de Eurovisión.
0
K
7
#11
hokkien
#2
todo son ventajas
0
K
10
#21
alcama
#2
Una cosa que no han comentado: España solo se ahorrará los derechos de emisión de 2026, pero seguirá pagando como socio de Eurovisión
0
K
6
#14
Eukherio
*
Igual acaba en Telemadrid, eh, que no me extrañaría a mí que Ayuso con tal de llevar la contraria al gobierno decidiese emitir Eurovisión aunque le pidiesen un buen pellizco.
5
K
63
#20
calde
#14
Podría ser, y en el resto de autonómicas del PP.
Pero después, cuando se escriban los libros de historia, por favor, que no se olviden de poner el nombre de todos estos políticos cínicos que tanto les gusta hacer populismo con el genocidio.
0
K
11
#24
Verdaderofalso
#14
pues no me sorprendería nada
0
K
20
#6
mmlv
Que pongan la pasta los sionistas
3
K
45
#12
Summertime
#6
eso hacen, por eso se han apropiado del festival.
0
K
8
#13
username
*
IsraelviSION
3
K
37
#8
AlexGuevara
Ni tan mal
2
K
28
#7
ansiet
¡! A LA MIERDA !!
1
K
21
#5
Africano
Hay que renunciar a todo, no solo a eurovisión
0
K
20
#3
Dene
Que pena
0
K
12
#4
Tontolculo
#3
qué pena de Eurovisión, quieres decir?
1
K
21
#18
Ovlak
El argumento de las audiencias con una televisión pública me parece bastante penoso. Para RTVE las audiencias (más si cabe desde que no hay publicidad) no deberían ser un fin en sí mismo sino tan sólo una métrica a tener en cuenta. El fin debe ser disponer a la ciudadanía de un medio de comunicación de calidad, con información veraz y contenidos culturales y de entretenimiento que no insulten a la inteligencia. Por poner un ejemplo, en este país ha habido épocas en las que la telebasura reportaba grandísimos datos de un audiencia, pero para mí eso no los hace contenidos legítimos y los quiero siempre fuera de la televisión pública.
0
K
11
#23
Hynkel
#18
Eurovisión es un negocio que se mantiene en pie con los patrocinadores. No sé en qué medida, pero importante seguro.
La UER se ha dado prisa en repescar a Rumanía, Bulgaria, y Moldavia. Más de uno estaba retirado del festival por deudas. Ni de lejos van a suplir lo que se ha perdido con España y Países Bajos. Está más que claro que la UER está pegando las patadas hacia adelante que hagan falta para mantener el negocio y rezar para que se vaya olvidando.
0
K
8
#1
joffer
Eurovisión este año será un super gran éxito mix 2. No tengo ninguna duda. Ya están maquinando cómo engañarlo
0
K
11
#25
aPedirAlMetro
*
#1
Este año gana Israel, que nadie tenga ninguna duda.
Para bochorno de el resto de paises que no han vetado su participacion.
0
K
7
#27
sieteymedio
Pa agujero, el que han dejado los putos israelíes en Gaza.
0
K
10
#9
drstrangelove
*
Pero si nunca ganamos, qué más dará...si sólo nos quieren por la audiencia, nunca nos votan, así que ya está todo dicho, que pongan ellos la pasta y si eso ya vamos.
0
K
10
#17
tommyx
Que hagan el premio FIFA de la canción
0
K
8
#22
javi618
Pues ya verás cuando renunciemos al Mundial de Fútbol, o a las Olimpiadas... se van a cagar.
1
K
8
#16
kAlvaro
No os preocupéis, que el dinero de Israel acudirá al rescate (comprando a cuantos políticos sea necesario para que aporten fondos públicos de otros países).
0
K
7
Ver toda la conversación (
27
comentarios)
