Los agricultores estadounidenses ya estaban afrontando múltiples crisis. Y entonces llegó la ofensiva migratoria de Trump [ENG]

En una granja lechera, una crisis migratoria tarda solo ocho horas en estallar, según Beth Ford, directora ejecutiva de la empresa láctea Land O’Lakes. Ese es el tiempo que pasa antes de que miles de vacas necesiten ser ordeñadas si agentes de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) realizan una redada y detienen a los trabajadores. “Si no hay nadie, la vaca empieza a gotear leche”, explica Ford. “Después de 24 horas, entras de verdad en una crisis con el animal: puede desarrollar una infección”.
Todo esta dicho.
Y no solo eso, sino que cuando salen quejándose en r/lepardsatemyface encima alguno de ellos, además de poner el lloro habitual, acaba diciendo “Trump no está haciendo daño a los que tenía que hacer daño”
Pues que se jodan mil veces, jodidos retrasados sin empatía que solo ven los problemas cuando les explotan en la cara y no mueven ni un dedo si afecta a otros. Que se jodan mil millones de veces.
Lo único que me da pena son las vacas.