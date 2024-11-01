edición general
Afra Blanco: "Me sorprende que aún haya gente que considere que el derecho del propietario prevalezca sobre la persona que vive en la calle"

"Los pequeños propietarios le están haciendo la defensa a los grandes propietarios y creo que eso es un error", asegura y analiza la sindicalista Afra Blanco.

#1 pozz *
Lo que esta impresentable pretende, es que sea el ciudadano el que se haga responsable de la carga social que el estado no asume.
A C O J O N A N T E. :palm:
#4 El_dinero_no_es_de_nadie
No prevalece, lo único que prevalece es la inacción del gobierno haciendo que ciudadanos particulares hagan la labor de escudo social que le corresponde al gobierno
angelitoMagno #5 angelitoMagno *
Pero en cualquier caso, añade: "¿Y mientras tanto, qué? La Generalitat de Cataluña, por ejemplo, está evaluando muy seriamente limitar la compra especulativa. Hay otras fuerzas políticas que están hablando directamente de freír a impuestos a aquellos que especulen con la vivienda.... Y a mí me sorprende que a estas alturas todavía haya quien considere que prevalece más el derecho del propietario, del gran propietario, sobre la persona que está en la calle viviendo en España".…   » ver todo el comentario
Battlestar #2 Battlestar *
Porque la mayoría de la gente está pagando religiosamente o ha pagado una hipoteca durante décadas para vivir donde vive, por mucho que le costara llegar a fin de mes. Entonces lo que piensa es "yo también tengo familia, también me cuesta llegar a fin de mes y pague/pago, que hagan ellos lo mismo!"
FunFrock #3 FunFrock
Me sorprende que aún haya gente que considere que el derecho del dinero de tu cuenta corriente prevalezca sobre la persona que vive en la calle
#7 ldoes
Corrección al titular que ha elegido LaSexta, tu cadena de izquierdas: "Me sorprende que aún haya gente que considere que el derecho del propietario, DEL GRAN PROPIETARIO, prevalezca sobre la persona que vive en la calle"
Gadfly #6 Gadfly
Pues acabo de leer los primeros comentarios de este envío y he de decir que creo que aún no está todo perdido en menéame. Me alegro
