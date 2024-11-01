edición general
Aeropuerto de Londres. Abuso de poder por parte de un trabajador [ENG]  

Vídeo que muestra a un trabajador del aeropuerto de Londres exigiendo a un viajero que se quite la camiseta de apoyo a Palestina

HeilHynkel #1 HeilHynkel
Os olvidáis que si los ingleses combatieron a los nazis no fue por la democracia ... fue por la supervivencia del imperio.
Sergio_ftv #2 Sergio_ftv
#1 Con el agravante que el primer atentado gordo, con coche bomba, lo perpetró el terrorismo sionista en Palestina contra los ingleses, en el atentado del Hotel Rey David volaron una ala entera y asesinaron a unos 80 o 90 ingleses.
HeilHynkel #3 HeilHynkel
#2

Hombre, algo bueno tuvieron que hacer los sionistas alguna vez. :roll:
