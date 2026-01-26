La Aemet anuncia un diluvio y activa la alerta roja en España: los avisos aislan la provincia de Valencia por la borrasca Joseph

La borrasca Joseph ha multiplicado los avisos meteorológicos emitidos por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) para el martes 27 y el miércoles 28 de enero. Las alertas se extienden por gran parte de la geografía española y aislan prácticamente a la provincia de Valencia.
Por no hablar que las inundaciones son el fenomeno que mas muertos provoca en España y atacar al que avisa es criminal
PD: Ah bueno porque es el Levante, pero vamos, mucho más relevante una noticia de cualquier otra región que si que tenga alertas, que de Valencia, que no tiene.
El pasado domingo se registraron más de 200 l/m2 en la Comunidad Valenciana y el recuento de rayos más alto en un mes de diciembre desde el año 2000. ¿Podría estar cambiando la forma de llover en invierno? www.tiempo.com/noticias/actualidad/esta-cambiando-la-forma-de-llover-e
"Diluvio"
Claro que hay cambio global del clima quien no lo vea esta ciego.