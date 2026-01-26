edición general
La Aemet anuncia un diluvio y activa la alerta roja en España: los avisos aislan la provincia de Valencia por la borrasca Joseph

La Aemet anuncia un diluvio y activa la alerta roja en España: los avisos aislan la provincia de Valencia por la borrasca Joseph

La borrasca Joseph ha multiplicado los avisos meteorológicos emitidos por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) para el martes 27 y el miércoles 28 de enero. Las alertas se extienden por gran parte de la geografía española y aislan prácticamente a la provincia de Valencia.

