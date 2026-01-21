·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
10753
clics
Espectadores airados por lo que le ha dicho Ana Rosa a Juanma Moreno tras el accidente de Adamuz: "Ruin"
6053
clics
Tras la colisión de trenes en España surge una pista en un arroyo
8138
clics
Vito Quiles borra un lamentable tuit después de que un pasajero de uno de los trenes descarrilados le retrate: "Desinformando como la rata que eres"
4061
clics
La hipótesis de un elemento desprendido del tren irrumpe en el accidente de Adamuz
4695
clics
EE. UU.: Los guardias fronterizos de Trump enfurecen a la red: los abrigos recuerdan la oscura época nazi (Ale)
más votadas
827
Un correo revela que Ribera Salud reutilizó hasta diez veces catéteres de un solo uso en su hospital público de Elche y ordenó hacerlo en Torrejón
526
Las exportaciones agrícolas israelíes se enfrentan a un inminente «colapso» debido al rechazo mundial de sus productos por el genocidio en Gaza [EN]
542
El fondo de pensiones de Dinamarca se deshará de bonos de EE UU tras las amenazas de Trump sobre Groenlandia
362
Carney en Davos: "Estamos ante el despertar de una realidad brutal"
393
El fondo de pensiones de profesores danés se desprenderá de sus bonos del Tesoro de EEUU
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
13
meneos
38
clics
La Aemet alerta de que olas de hasta 7 metros embestirán la costa de Asturias desde este miércoles y Emergencias prohíbe acercarse a playas y paseos marítimos
El Principado sufre también las mayores rachas de viento de todo el país: 124 kilómetros por hora en los Picos de Europa
|
etiquetas
:
alerta naranja
,
asturias
11
2
0
K
135
actualidad
7 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
11
2
0
K
135
actualidad
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#2
Sacapuntas
La gente de allí ya lo sabe. Pero los guiris que llegan con sus smartphones quieren "inmortalizar" el momento. Algunos consiguen justo lo contrario.
3
K
37
#4
Olepoint
#2
¿ Mortalizar el momento ?
0
K
8
#5
pelagius
#4
algunos momentos consiguen mortalizar al guiri
1
K
20
#6
Sacapuntas
#5
Pero, cuidao, porque el guiri quiere inmortalizar el momento y este se revuelve y...
0
K
11
#7
pelagius
#6
los guiris torean los momentos para que no se extingan
1
K
20
#1
reithor
Va a subir la marea
Y se lo va a llevar todo
0
K
11
#3
CharlesBrowson
menuda fotos to guapa para el instagram pueden salir y que tik tok!!!!!
0
K
7
Ver toda la conversación (
7
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
Y se lo va a llevar todo