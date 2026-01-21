edición general
La Aemet alerta de que olas de hasta 7 metros embestirán la costa de Asturias desde este miércoles y Emergencias prohíbe acercarse a playas y paseos marítimos

El Principado sufre también las mayores rachas de viento de todo el país: 124 kilómetros por hora en los Picos de Europa

#2 Sacapuntas
La gente de allí ya lo sabe. Pero los guiris que llegan con sus smartphones quieren "inmortalizar" el momento. Algunos consiguen justo lo contrario. :-P
Olepoint #4 Olepoint
#2 ¿ Mortalizar el momento ? :-P
#5 pelagius
#4 algunos momentos consiguen mortalizar al guiri
#6 Sacapuntas
#5 Pero, cuidao, porque el guiri quiere inmortalizar el momento y este se revuelve y...
#7 pelagius
#6 los guiris torean los momentos para que no se extingan
reithor #1 reithor
Va a subir la marea
Y se lo va a llevar todo
CharlesBrowson #3 CharlesBrowson
menuda fotos to guapa para el instagram pueden salir y que tik tok!!!!! :troll: :troll:
