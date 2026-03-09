edición general
28 meneos
48 clics
Admitida a trámite la segunda denuncia contra Íñigo Errejón por presunta agresión sexual

Admitida a trámite la segunda denuncia contra Íñigo Errejón por presunta agresión sexual

Un juzgado madrileño ha admitido a trámite la denuncia que interpuso recientemente una mujer contra Íñigo Errejón por una supuesta agresión sexual ocurrida en octubre de 2021, la segunda denuncia contra el expolítico tras la que presentó la actriz Elisa Mouliaá, según ha informado el abogado de ambas denunciantes.

| etiquetas: errejón , presunta agresión sexual , admitida a trámite
23 5 0 K 263 actualidad
20 comentarios
23 5 0 K 263 actualidad
Comentarios destacados:      
arturios #17 arturios
#8 En realidad no son excluyentes, existen las denuncias falsas, conozco a una mujer directamente que amenazó con ello, pero también hay una derecha fanática (valga la redundancia) cuyo trabajo es criminalizar a las mujeres, y de lo segundo hay muchísimo más que de lo primero.
0 K 11
salchipapa77 #5 salchipapa77
Otro episodio más del Monstruo de Lavapiés.
7 K 83
#3 Luiskelele
Voy a ver de qué forma hace hoy el ridículo Mouliaa tras ésta noticia, no puede tardar mucho.
2 K 39
Gnomo #4 Gnomo
#3 Ayer se puso a hablar con acento argentino, a ver con qué nos sorprende hoy xD
0 K 10
CharlesBrowson #12 CharlesBrowson
Es todo tan....tanto que señalaban a la poblacion de violador, y al final eran ellos mismos con el ganado, que curiosamente es el mismo circulo de bufones y artistas que decian el me too pero a la vez callaban y hacian de complices...ellos eran y son la escoria, ellos y ellas, y elles. Con su pobredumbre moral y ponzoñosa forma de actuar se cargaron el feminismo...la de años que a costar para que se recupere.
4 K 35
DayOfTheTentacle #9 DayOfTheTentacle
Pues esta si que no puede ser falsa. Debemos creerla si o si.
3 K 31
eltxoa #15 eltxoa
ya tiene mala suerte este hombre que todas las denuncias falsas le han tocado a él
2 K 28
GeneWilder #18 GeneWilder
#15 Las totales de dos años.
1 K 20
hazardum #6 hazardum
Eso es lo que hay que hacer, denunciar en el juzgado y que la justicia siga su curso.
2 K 24
duende #13 duende
Objetivo cumplido  media
1 K 21
XtrMnIO #1 XtrMnIO
Próximamente en Telecinco...
0 K 12
Expat_Guinea_Ecuatorial #11 Expat_Guinea_Ecuatorial
Errejon fue absuelto de una supuesta patada a un jubilado
www.telecinco.es/yaesmediodia/inigo-errejon-patada-imagenes-juez-pide-
Lastima que la camara no se veia bien
0 K 11
elGude #2 elGude
Lo han metido en la cárcel sine die a la espera de juicio?
0 K 10
GeneWilder #19 GeneWilder
Grande Goya.  media
0 K 10
kumo #7 kumo *
Tenía el nucleo irradiador a tope de power, el Milkhouse.

No sé si desear que esta también sea falsa o no. Por los loles.
0 K 9
erfollonero #20 erfollonero
El karma es delicioso.
0 K 9
#14 Mk22
Por lo que se ha filtrado, está es bastante mas seria. Le están acusando de delitos muy graves. Este hombre tiene un panorama legal bastante complicado.
0 K 7
vilgeits #16 vilgeits
Una nueva aventura del niño polla
0 K 6

menéame