·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
11807
clics
El dueño de Menéame llamando "hijos de rata" a los usuarios ¿Nos hemos vuelto locos?
9718
clics
Sobre si es legal publicar el fallo antes de la sentencia
5242
clics
Maravillas históricas de la ingeniería: fotos que revelan cómo lo lograron (ENG)
4855
clics
Llevo 2 años y medio desarrollando un juego para adultos, os lo comparto gratis y respondo preguntas
4608
clics
Tortilla pal concurso
más votadas
621
Tres jueces del Supremo que condenaron al fiscal general impartieron tras el juicio un curso pagado por una acusación
545
Una congresista republicana reconoce que Trump quiere Venezuela por el petróleo y que están a punto de entrar
485
Un juzgado condena al marido de Esperanza Aguirre a pagar 853.732 euros por la venta de un ‘goya’ de su familia
499
Feijóo regó de dinero público a la presidenta de la empresa de su hermana a través de Javier Negre
465
Ayuso se supera y saca a ETA... en la presentación del plan invernal de carreteras
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
17
meneos
159
clics
El adiós a Windows 10 le va a salir caro a Microsoft: Zorin OS supera el millón de descargas y evidencia el salto de usuarios a Linux
Zorin OS es todo un éxito desde el fin de Windows 10 acumulando más de 1 millón de descargas en poco más de un mes
|
etiquetas
:
zorin os
,
windows 10
,
linux
14
3
0
K
210
tecnología
14 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
14
3
0
K
210
tecnología
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#2
g3_g3
Por fin!!! 2026 año de linux en el escritorioooo!!!
3
K
52
#3
cenutrios_unidos
Puf, cuanto daño a Windows...acojonados han de estar.
2
K
37
#6
Adam22
*
No es lo normal cada vez que se deja de mantener un SO?
Es de cajón, cuando dejan de mantener un SO es un buen momento para que la gente que tiene el gusanillo de probar Linux lo haga en vez de saltar a un Windows más moderno. No creo que en Microsoft estén demasiado preocupados, por lo que está noticia es sensacionalista.
1
K
24
#7
soberao
*
#6
No solo no dejan de mantener un SO sino que te dicen que tu ordenador no soporta Windows11. En otras ocasiones actualizabas a la siguiente versión de Windows aunque no te gustara la nueva versión. Ahora directamente te dicen que tires el ordenador, aunque puedas hacer trampas e instalarlo en tu "ordenador no soportado" por Windows11 te deja en la incertidumbre si una actualización te va a dejar fuera. Por eso la mejor opción es probar una distro GNU/Linux para no tener que tirar un ordenador que funciona perfectamente pero que Microsoft prefiere que tires a la basura.
1
K
20
#12
Golan_Trevize
jajaja, qué pringados los de Windows, usando SOs que tienen fecha de caducidad.
Enga, hasta otra, que tengo que echarme un tuxracer en mi Red Hat 4 de 1998, con el que no puedo hacer copy + paste ni click derecho con el ratón.
0
K
14
#11
capitan.meneito
basada en Ubuntu, buhhhhhhh
0
K
10
#1
EsanZerbait
*
Es gratuito, poco intrusivo, tiene mejor rendimiento y, mientras no te compliques, es fácil de usar (especialmente si solo lo quieres para ofimática y entretenimiento).
Incluso con un par de tutoriales ya te da para instalar y usar programas de windows (juegos incluidos).
0
K
10
#14
Cehona
#1
Tiene una versión gratuita, pero la versión completa es de pago.
0
K
14
#10
Borgiano
Yo creo que este 2026 todos tendremos Linux y Bluesky.
0
K
8
#9
Estoeslaostia
Y del grafeno?
Nadie se acuerda ya del grafeno....
0
K
7
#13
diablos_maiq
#9
2026, el año del grafeno en el escritorio
0
K
10
#4
Antichulus
El millón de descargas no quiere decir el millón de instalaciones.
0
K
6
#5
yarkyark
#4
Y aunque fueran instalaciones. Al ritmo de 1 millón de descargas al mes no les queda nada para sustituir los 1.400 millones de ordenadores con windows.
2
K
34
#8
capitan.meneito
#5
pues 1.399 meses
0
K
10
Ver toda la conversación (
14
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
Es de cajón, cuando dejan de mantener un SO es un buen momento para que la gente que tiene el gusanillo de probar Linux lo haga en vez de saltar a un Windows más moderno. No creo que en Microsoft estén demasiado preocupados, por lo que está noticia es sensacionalista.
Enga, hasta otra, que tengo que echarme un tuxracer en mi Red Hat 4 de 1998, con el que no puedo hacer copy + paste ni click derecho con el ratón.
Incluso con un par de tutoriales ya te da para instalar y usar programas de windows (juegos incluidos).
Nadie se acuerda ya del grafeno....