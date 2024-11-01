edición general
Adiós a las paradas para cargar: un camión eléctrico se recarga en autopista a 105 km/h y 190 kW

La carga de los vehículos eléctricos es uno de los aspectos en los que la industria del motor trabaja con más ahínco. Las estaciones operan a potencias cada vez mayores, pero una de las quimeras del sector es conseguir recargar mientras se está circulando. A este respecto ha habido ya varios intentos de carreteras con carga inductiva, que son muy caras, y ahora la Universidad de Purdue en Estados Unidos ha demostrado su sistema aplicado a camiones. El vehículo pesado ha sido capaz de recibir energía mientras circula a velocidades de crucero.

Gry #1 Gry *
Eso ya se probó en Alemania y, si no recuerdo mal, decidieron que no era un sistema práctico: www.xataka.com/vehiculos/alemania-abre-su-primera-carretera-electrica-

En China lo que está funcionando son las baterías intercambiables y los sistemas de carga rápida, según las necesidades particulares de cada empresa.

youtube.com/shorts/hIKwkDQzdF8
MoñecoTeDrapo #2 MoñecoTeDrapo
¡Multa por exceso de velocidad!
Benzo #3 Benzo
"Adiós a las paradas para cargar"

Marchando un titular sensacionalista!
#4 oscarcr80
Soy el ùnico que había leído: Adiós a las paradas para ca(r)gar?
