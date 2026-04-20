La acusación popular pide 24 años de prisión para Begoña Gómez

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La asociación ultracatólica Hazte Oír solicita 22 años de cárcel para la asesora de La Moncloa y seis para el empresario Barrabés
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Feindesland
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Y una magdalena.
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HeilHynkel
#1
Y dos huevos duros.
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Solinvictus
#6
que sean tres.
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#9
SeñorPresunciones
*
Tremendo Golpe de Estado a cámara lenta. Ahora la derechusma, además de jueces, policías, matones varios y empresarios, suma a sus filas al Mossad, a la oposición venezolana, que en lugar de hacer campaña en Venezuela vienen a hacerla aquí, y al trumpismo. Joder, que derecha más patriótica, da gusto. Se nota que les interesan mucho los ciudadanos y muy poco trincar, corromper y acumular poder. Y luego que si la injerencia rusa, menudos hijos de puta.
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#2
Leon_Bocanegra
A quien ha matado esta?
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#10
StuartMcNight
A ver si Perro Xanse se pone las pilas con su "dictadura comunista" y manda a la chusma esta de Hazte Oir a picar piedra al Gulag de Soria.
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#4
Spirito
Qué esperpento de juicio.
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#5
pestiño
22 mierdas!
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#7
sleep_timer
Estos de Hazme Reir, los del tribunal, y los de Hazte Oir, son como los Hermanos Toneti.
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#3
eltoloco
La cuestión es que ahora esta cifra saldrá en todas las portadas..
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#11
UNX
Muchas risas, pero ojo, que lo del FGE ya fue un aviso muy claro.
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Y dos huevos duros.
Qué esperpento de juicio.