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La acusación popular pide 24 años de prisión para Begoña Gómez

La acusación popular pide 24 años de prisión para Begoña Gómez

La asociación ultracatólica Hazte Oír solicita 22 años de cárcel para la asesora de La Moncloa y seis para el empresario Barrabés

| etiquetas: begoña , peinado , juicio , corrupción
5 1 0 K 54 politica
11 comentarios
5 1 0 K 54 politica
Feindesland #1 Feindesland *
Y una magdalena. :palm:
2 K 46
HeilHynkel #6 HeilHynkel
#1

Y dos huevos duros. xD
4 K 70
Solinvictus #8 Solinvictus
#6 que sean tres.
1 K 26
SeñorPresunciones #9 SeñorPresunciones *
Tremendo Golpe de Estado a cámara lenta. Ahora la derechusma, además de jueces, policías, matones varios y empresarios, suma a sus filas al Mossad, a la oposición venezolana, que en lugar de hacer campaña en Venezuela vienen a hacerla aquí, y al trumpismo. Joder, que derecha más patriótica, da gusto. Se nota que les interesan mucho los ciudadanos y muy poco trincar, corromper y acumular poder. Y luego que si la injerencia rusa, menudos hijos de puta.
2 K 44
#2 Leon_Bocanegra
A quien ha matado esta?
2 K 38
StuartMcNight #10 StuartMcNight
A ver si Perro Xanse se pone las pilas con su "dictadura comunista" y manda a la chusma esta de Hazte Oir a picar piedra al Gulag de Soria.
1 K 21
Spirito #4 Spirito
xD xD xD

Qué esperpento de juicio.
1 K 19
#5 pestiño
22 mierdas!
1 K 17
sleep_timer #7 sleep_timer
Estos de Hazme Reir, los del tribunal, y los de Hazte Oir, son como los Hermanos Toneti.
0 K 12
eltoloco #3 eltoloco
La cuestión es que ahora esta cifra saldrá en todas las portadas.. :clap:
0 K 11
#11 UNX
Muchas risas, pero ojo, que lo del FGE ya fue un aviso muy claro.
0 K 11

menéame