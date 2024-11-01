Acuerdo comercial entre India y la UE: Estados Unidos expresa su enojo por la "madre de todos los acuerdos", ministro de Trump dice que Estados Unidos hizo sacrificios [EN]

"Estados Unidos ha hecho sacrificios mucho mayores que los europeos. Hemos impuesto aranceles del 25% a India por comprar petróleo ruso. ¿Adivinen qué pasó la semana pasada? Los europeos firmaron un acuerdo comercial con India, la India compra petróleo ruso y produce productos refinados que luego compran los europeos. Están financiando la guerra contra Ucrania y contra sí mismos".
Esto es inaudito, intolerable...merecen una bateria de sanciones y que se les invada algún territorio . Por su propio bien y seguridad.
En algo dice la verdad: la guerra de Ucrania es una guerra contra la independencia de Europa del parásito americano.
El resto seguirá yendo a alimentar la terrible corrupción que asola el país.