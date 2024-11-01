edición general
Acuerdo comercial entre India y la UE: Estados Unidos expresa su enojo por la "madre de todos los acuerdos", ministro de Trump dice que Estados Unidos hizo sacrificios [EN]

Acuerdo comercial entre India y la UE: Estados Unidos expresa su enojo por la "madre de todos los acuerdos", ministro de Trump dice que Estados Unidos hizo sacrificios [EN]

"Estados Unidos ha hecho sacrificios mucho mayores que los europeos. Hemos impuesto aranceles del 25% a India por comprar petróleo ruso. ¿Adivinen qué pasó la semana pasada? Los europeos firmaron un acuerdo comercial con India, la India compra petróleo ruso y produce productos refinados que luego compran los europeos. Están financiando la guerra contra Ucrania y contra sí mismos".

  1. tul #1 tul *
    razon de mas para dejar de tirar dinero en una guerra que solo nos perjudica, y si algun retrasado siente la necesidad de defender ucrania que pille una pala y la trinchera personalmente.
  2. fofito #3 fofito *
    Como se atreven los europeos a negociar acuerdos comerciales con terceros sin contar con el beneplácito imperial?
    Esto es inaudito, intolerable...merecen una bateria de sanciones y que se les invada algún territorio . Por su propio bien y seguridad.
  3. HeilHynkel #4 HeilHynkel
    Están financiando la guerra contra Ucrania y contra sí mismos".

    En algo dice la verdad: la guerra de Ucrania es una guerra contra la independencia de Europa del parásito americano.
  4. tul #9 tul
    #7 claro hombre, lleva 3 años para invadir el donbass y aun no lo ha conseguido pero derrepente va a llegar a lisboa, corre a inventarte otro cuento que ese no se lo cree ni un niño de 6 años.
  5. ochoceros #12 ochoceros
    #5 El único interés de los yankis en que Europa le "preste" (a fondo perdido) 100 000 millones de euros a Ucrania es porque Zelensky gastará la mayor parte en armamento yanki.

    El resto seguirá yendo a alimentar la terrible corrupción que asola el país.
  6. bioibon #6 bioibon *
    Espero sinceramente que este tratado de libre comercio incluya la denominación de todos los pagos en Euros y no en dólares. Esto si que causaría auténtico dolor en los yankees. Ahora a crear un sistema internacional de pagos basado en Euros, o por qué no, en Yuanes. Con eso, los yankees estarían jodidos de verdad
  7. josde #10 josde
    Anda y que le den por culo a Trump y sus nazis asesinos del ICE, la UE tiene que hacer acuerdos con todos los países para sacarse de encima a EEUU, próximo acuerdo con Vietnam.
  8. #5 veratus_62d669b4227f8
    Si fueramos capaces en este momento de pasar página con lo de Ucrania se negociaria una paz en dos días, el apoyo Europeo via dinero de nuestros bolsillos no hará que Ucrania recupere territorio ni que esta guerra acabe, todo lo contrario ; la está prolongando. Ucrania en este momento es uná maquina que convierte dinero Europeo en ganancias para cuatro empresas armamentísticas, tres de ellas yanquis, la industria petrolera y gasística yanqui y cadaveres de jovenes Ucranianos. .( Y seguramente unos cuantos corruptos tanto de Ucrania,.como de Rusia y la UE). La postura Europea actual con respecto a Ucrania es el mayor favor que le estanos haciendo a los EEUU y a Rusia, debilitarnos solitos.
  9. Lamantua #2 Lamantua *
    Eso sí que es una patá en los huevos naranjas.
  10. meroespectador #7 meroespectador *
    #1 Si Ucrania cae, mañana tienes a Putin usando lo que quede de los ucranianos para invadir Rumanía, Polonia, los Bálticos y Finlandia. Cuando la máquina de guerra arranca no se para, hay que pararla.
  11. meroespectador #8 meroespectador
    #4 Y Ruso.
  12. meroespectador #11 meroespectador
    #9 De todo lo que hablo hay antecedentes. Imagino que tu serías de los que decían que Rusia podía hacer maniobras militares en su territorio, que no pasaba nada y no invadirían Ucrania ¿tiro de hemeroteca para ver lo que vale tu opinión?...
