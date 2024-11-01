edición general
La acelerada desaparición de la derecha española

De una tacada, el PP ha cambiado la bandera española por la de EEUU, ha renunciado a la unidad europea, se ha visto defendiendo la imposición de aranceles contra el libre mercado y se ha separado de la doctrina de la Iglesia. Si eso lo sumamos a las rebajas ideológicas de los barones autonómicos, en busca de investidura, hoy por hoy ya es imposible distinguir al PP de los ultras de Vox. Feijóo se ha cargado a la derecha española en menos de una legislatura.

| etiquetas: pp , vox , derecha , ultraderecha , eeuu , iglesia
8 comentarios
jm22381 #2 jm22381
Y Ayuso celebrando el 4 de julio xD
efectogamonal #5 efectogamonal *
Cómo coño va a desaparecer si está enquistada en las instituciones desde que Franco era corneta, las chorradas que hay que oir, menuda mierda de titular {0x1f525}
Torrezzno #1 Torrezzno *
Coño cualquiera diría que están desapareciendo si Público se financia literalmente con noticias sobre esta
mente_en_desarrollo #3 mente_en_desarrollo
#1 No argumenta que hayan desaparecido los partidos de derecha EN España.

Está diciendo, que esos partidos de derecha en España, no defienden los intereses de España y los españoles, si no de otros países aunque perjudiquen a España y los españoles (no solo del gobierno, que como oposición, eso es comprensible).
#6 amusgada
#3 pero tal y como lo dice la entradilla (maburre Público cantidad pa dejalle visitas) cualquiera diría que es novedad, ni que no hubiésemos tenido trío de las Azores y lamewebismo hacia la OTAN o el FMI o quien hiciera falta bajo batuta peperra (incluyendo al PPE).
#7 fremen11
#3 Nunca han defendido los intereses de los españoles, siempre han defendido el de 200 familias españolas.....
mente_en_desarrollo #8 mente_en_desarrollo
#7 Cierto.

Pero ahora defienden a fondos que no son de esas 200 familias.
Defienden aranceles que hacen daño a esas 200 familias.
Defienden guerras que les cuesta mucho dinero a esas 200 familias (vía precio de energía y combustible).

Es decir, ni siquiera a esas 200 familias defiende ahora.

Eso sí, como manejan la propaganda, media España se cree que es parte de esas 200 familias y que sí les defienden.
#4 DenisseJoel
Hemos perdido una derecha española, pero hemos ganado una derecha estadounidense. ¡Jaque mate españoles!
