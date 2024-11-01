La acelerada desaparición de la derecha española

De una tacada, el PP ha cambiado la bandera española por la de EEUU, ha renunciado a la unidad europea, se ha visto defendiendo la imposición de aranceles contra el libre mercado y se ha separado de la doctrina de la Iglesia. Si eso lo sumamos a las rebajas ideológicas de los barones autonómicos, en busca de investidura, hoy por hoy ya es imposible distinguir al PP de los ultras de Vox. Feijóo se ha cargado a la derecha española en menos de una legislatura.