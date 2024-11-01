La acelerada desaparición de la derecha española

De una tacada, el PP ha cambiado la bandera española por la de EEUU, ha renunciado a la unidad europea, se ha visto defendiendo la imposición de aranceles contra el libre mercado y se ha separado de la doctrina de la Iglesia. Si eso lo sumamos a las rebajas ideológicas de los barones autonómicos, en busca de investidura, hoy por hoy ya es imposible distinguir al PP de los ultras de Vox. Feijóo se ha cargado a la derecha española en menos de una legislatura.
| etiquetas: pp , vox , derecha , ultraderecha , eeuu , iglesia
Está diciendo, que esos partidos de derecha en España, no defienden los intereses de España y los españoles, si no de otros países aunque perjudiquen a España y los españoles (no solo del gobierno, que como oposición, eso es comprensible).
Pero ahora defienden a fondos que no son de esas 200 familias.
Defienden aranceles que hacen daño a esas 200 familias.
Defienden guerras que les cuesta mucho dinero a esas 200 familias (vía precio de energía y combustible).
Es decir, ni siquiera a esas 200 familias defiende ahora.
Eso sí, como manejan la propaganda, media España se cree que es parte de esas 200 familias y que sí les defienden.