publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
11
meneos
46
clics
Aceleracionismo, la corriente antisistema de ultraderecha
Qué es el aceleracionismo de The Base, una organización terrorista que busca el colapso del sistema socioeconómico global con capacidad para cometer atentados
|
etiquetas
:
aceleracionismo
,
antisistema
,
extrema derecha
,
izquierda
,
filosofía
2 comentarios
#1
Torrezzno
Relacionada:
meneame.net/story/sobre-confusiones-torno-aceleracionismo-estigma-uso-
La subiste tu también
#0
. Me pareció muy interesante aunque no comentase en su día.
Pienso que todo esto del aceleracionismo es una especie de nihilismo tecnológico
2
K
42
#2
Malinowski
#1
Sí, es un temazo. Si ves los comentarios de la entrada de Instagram que aparece en la noticia alucinas
0
K
15
Ver toda la conversación (
2
comentarios)
