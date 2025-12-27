edición general
Aceleracionismo, la corriente antisistema de ultraderecha

Aceleracionismo, la corriente antisistema de ultraderecha

Qué es el aceleracionismo de The Base, una organización terrorista que busca el colapso del sistema socioeconómico global con capacidad para cometer atentados

Torrezzno #1 Torrezzno
Relacionada: meneame.net/story/sobre-confusiones-torno-aceleracionismo-estigma-uso-

La subiste tu también #0. Me pareció muy interesante aunque no comentase en su día.

Pienso que todo esto del aceleracionismo es una especie de nihilismo tecnológico
Malinowski #2 Malinowski
#1 Sí, es un temazo. Si ves los comentarios de la entrada de Instagram que aparece en la noticia alucinas
