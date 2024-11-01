edición general
La Academia de Bellas Artes de Viena ofrece a Donald Trump una plaza para estudiar [DEU]

La universidad confía en poder aceptar al político de 79 años con la conciencia tranquila incluso sin presentar una carpeta de solicitud. "Vimos el cuadro que dibujó para Jeffrey Epstein. Eso no estuvo mal", explica el rector. "Definitivamente tiene el ego necesario. Al final, eso es suficiente para una carrera como pintor de postales."

Comentarios destacados:        
HeilHynkel #1 HeilHynkel
Más vale prevenir ... xD
15 K 129
Beltenebros #20 Beltenebros *
#1
Efectivamente, sus antecesores cometieron el error de rechazar a un tal Adolf Hitler. Si al del bigote hortera lo hubieran tenido entretenido pintando paisajes, quizá nos habríamos evitado el holocausto y la segunda guerra mundial. De modo que es una muy buena iniciativa corregir ese error con Donald Trump.

#13 Ni él ni los votantes de extrema derecha, de EEUU y de cualquier otro país, incluido por supuesto el nuestro.
CC #3 #4.
0 K 20
#3 escultor1999
que bien tirado
7 K 77
manbobi #2 manbobi
Die World Heute
4 K 49
manbobi #10 manbobi *
#9 Nein! Das ist ein Witz. Ein Wort in einer anderen Sprache...
1 K 24
#17 mcfgdbbn3 *
#10: Das ist richtig. :-P
(creo que los del Duden me tienen en el punto de mira por destrozar el idioma)
0 K 12
Quel #6 Quel
Hay troleos que merecen una mención de honor y este es uno de ellos.
:troll:
4 K 38
dani.oro.5 #12 dani.oro.5
Es gracioso porque rechazaron a Hitler que quería ser pintor y a raíz de eso, posiblemente, fue genocida. Insinúan que si Trump entra se evitará que sea un dictador sanguinario como Hitler.
4 K 38
Tyler.Durden #14 Tyler.Durden
#12 menos mal que nos lo has aclarado. Yo pensaba que era porque Trump dibuja muy bien las pollas con alas.
4 K 47
Nobby #15 Nobby
#14 cabrón, se me acaba de ir el café con leche por el otro lado por tu culpa! {0x1f602} {0x1f602} {0x1f602}
0 K 9
#19 joangg
#14 Ha hecho bien en explicarlo, seguro que muchos lectores no lo sabían.
1 K 9
Verdaderofalso #5 Verdaderofalso
Bajaría la media de inteligencia xD
0 K 20
MoñecoTeDrapo #11 MoñecoTeDrapo
Muy bien, aprendiendo de los errores del pasado ;)
1 K 13
Moderdonia #8 Moderdonia
Con esto solo lograrán que otro alumno de su escuela se acabe suicidando por el acoso de los comunistas... Espera un momento.
0 K 12
YoSoyTuPadre #16 YoSoyTuPadre
Algo nos enseñó la historia
1 K 12
#4 Pivorexico
Debería convertirse en viral , con el ego que gasta , se lo traga fijo .
0 K 12
#13 PeroKeKoñoLePasaAlMundo
#4 no creo que pille la ironía :->
2 K 34
#18 joangg
Hay que explicarlo, muchos no cogerán la ironía: Hitler fue rechazado por esa institución y la broma es que todo lo que hizo después fue una rabieta.
1 K 9
#7 guixOS
¡Anda! Una noticia de Trump en portada.
0 K 7

