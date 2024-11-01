La Academia de Bellas Artes de Viena ofrece a Donald Trump una plaza para estudiar [DEU]

La universidad confía en poder aceptar al político de 79 años con la conciencia tranquila incluso sin presentar una carpeta de solicitud. "Vimos el cuadro que dibujó para Jeffrey Epstein. Eso no estuvo mal", explica el rector. "Definitivamente tiene el ego necesario. Al final, eso es suficiente para una carrera como pintor de postales."
Efectivamente, sus antecesores cometieron el error de rechazar a un tal Adolf Hitler. Si al del bigote hortera lo hubieran tenido entretenido pintando paisajes, quizá nos habríamos evitado el holocausto y la segunda guerra mundial. De modo que es una muy buena iniciativa corregir ese error con Donald Trump.
