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Se acabó Ciudadanos: pierde su último escaño en España tras las elecciones de Castilla y León

Se acabó Ciudadanos: pierde su último escaño en España tras las elecciones de Castilla y León

Ciudadanos se ha quedado este domingo sin representación institucional en España tras perder el único procurador que conservaba en las Cortes de Castilla y León tras las elecciones autonómicas. Con este resultado, el partido culmina un proceso de declive que comenzó hace años y que le ha llevado a desaparecer de forma progresiva de las instituciones.

| etiquetas: ciudadanos , castilla y leon , elecciones
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6 comentarios
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angelitoMagno #1 angelitoMagno
El partido que decía que era "El Cambio" y que en 2018/19 pactó para evitar un cambio en muchísimas comunidades donde el PP llevaba gobernando más de una década.
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#3 Grahml
#1 #2 Esto aplica en ambos casos  media
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ombresaco #5 ombresaco
#1 ...y con el psoe en Andalucía
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anv #4 anv
Ciudadanos ya cumplió su función: fue un refugio para cambiar de nombre temporalmente al PP hasta que se aplacaran los escándalos de corrupción. Ahora la gente ha vuelto a votar al PP así que no hace más falta Ciudadanos.
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#6 Poligrafo
#4 Un buffer del voto de derechas si.
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Connect #2 Connect
Y parece que Podemos va detrás.
Ambos partidos marcaron una época en la que parecía que España tendía al multipartidismo nacional. Finalmente parece que vuelve el tradicional bipartidismo junto a algunas formaciones regionales.
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menéame