Ciudadanos se ha quedado este domingo sin representación institucional en España tras perder el único procurador que conservaba en las Cortes de Castilla y León tras las elecciones autonómicas. Con este resultado, el partido culmina un proceso de declive que comenzó hace años y que le ha llevado a desaparecer de forma progresiva de las instituciones.
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Ambos partidos marcaron una época en la que parecía que España tendía al multipartidismo nacional. Finalmente parece que vuelve el tradicional bipartidismo junto a algunas formaciones regionales.