Absueltos 14 acusados de introducir 1.650 kilos de cocaína en València por falta de garantías

La Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Valencia ha absuelto a los catorce acusados de introducir más de 1.650 kilos de cocaína en el Puerto de València por considerar que las conversaciones que se les incautaron carecen de las garantías de autenticidad e integridad necesarias. La Fiscalía reclamaba para los dos acusados a los que situaba como jefes de la presunta organización criminal penas de hasta 16 años y 13 años y medio de prisión, respectivamente, además de multas que alcanzaban los 60 millones de euros.

comentarios
O17
Abogo por una justicia garantista procesal pero a su vez tendría que haber algún tipo de responsabilidad sobre los funcionarios que realizaron dicha investigación y armaron todo el relato al realizar unas escuchas sin garantía procesal que ha conllevado a un gasto de dinero público de la administración de Justicia. Y a su vez dejar en el calle una estructura de narcotráfico indemne.
AlienRoja
#4 De acuerdo contigo. Algún "regalito" habrá por medio por joder las pruebas y que se les haya absuelto por falta de garantía procesal.
tul
otro gran trabajo
maspipinobreve
Coño, es que hay que meterlos por Aragón y los cogemos desprevenidos, copón.
#2 Rixx
En ese juzgado ha caído el gordo de la lotería. :troll:
