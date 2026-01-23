Absueltos 14 acusados de introducir 1.650 kilos de cocaína en València por falta de garantías

La Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Valencia ha absuelto a los catorce acusados de introducir más de 1.650 kilos de cocaína en el Puerto de València por considerar que las conversaciones que se les incautaron carecen de las garantías de autenticidad e integridad necesarias. La Fiscalía reclamaba para los dos acusados a los que situaba como jefes de la presunta organización criminal penas de hasta 16 años y 13 años y medio de prisión, respectivamente, además de multas que alcanzaban los 60 millones de euros.