edición general
6 meneos
14 clics

Abogados Cristianos denuncia a Mónica García ante la Fiscalía por "negar los riesgos del aborto"

La Fundación Española de Abogados Cristianos ha presentado una denuncia ante la Fiscalía contra la ministra de Sanidad, Mónica García, por un presunto delito de prevaricación administrativa y, subsidiariamente, delito contra la salud pública por imprudencia grave, por "negar los riesgos del aborto" en sus recientes declaraciones ante los medios. En un comunicado, Abogados Cristianos ha apuntado a las afirmaciones de García acerca de que "el síndrome postaborto no existe" y que es un "bulo", después de que el Pleno del Ayuntamiento de Madrid ap

| etiquetas: abogados cristianos , mónica garcía , aborto , sanidad
5 1 2 K 49 actualidad
24 comentarios
5 1 2 K 49 actualidad
Comentarios destacados:    
manbobi #4 manbobi
Dios no existe
18 K 215
Lyovin81 #5 Lyovin81 *
#4 Díselo a todos los cretinos que se empeñan en que sí, pero sin aportar ninguna pruebla de tan peregrina afirmación, pero intentando imponernos la moral del Dios ese de las pelotas.
0 K 7
verocla #13 verocla *
#5 #4 #5 Herejes, claro que existe. {0x1f35d}

#6 pues no veo tres en un burro 8-D
0 K 10
fofito #16 fofito
#13 Será por el cloro del agua :troll:
0 K 13
verocla #17 verocla
#16 Será ... :troll:
0 K 10
fofito #6 fofito
#4 y pajearte no te deja ciego
2 K 28
millanin #23 millanin
#4 Perdona pero debes respetar las creencias de los demás. Dios existe y es uno. Alabado sea MonEeVol.
0 K 7
cenutrios_unidos #2 cenutrios_unidos
Ahora denuncian los casos de pedofilia en la Iglesia...tranquilos.
9 K 92
OCLuis #7 OCLuis
#2 Es público y notorio que la iglesia y sus defensores en ese asunto se lavan las manos, como ya hicieron hace 2k years.
1 K 21
verocla #10 verocla
#7¿Se las lavan antes o después de?
0 K 10
#8 Suleiman
Y con estas mierdas de denuncias, saturan la justicia que nova precisamente sobrada de casos....
2 K 36
verocla #1 verocla
Otra y otra y ooootraaaa
2 K 20
XtrMnIO #18 XtrMnIO *
#1 Si la historia es que hay juecezuelos que van "palante con ello" en lugar de tirarselo a la cara a esta gentuza.
0 K 13
verocla #21 verocla
#18 Entonces ambos gentuza
0 K 10
obmultimedia #24 obmultimedia
#1 la intencion de este pseudobufete es saturar la justicia con denuncias de todo tipo.
Se les deberia de vetar de por vida.
0 K 11
fareway #3 fareway *
Se empeñan en hacerle la campaña a Sánchez... el aniversario de la muerte del genocida denunciarán al gobierno por no llevarle corona, tiempo al tiempo.
0 K 17
obmultimedia #12 obmultimedia
Toca ya de una puñetera vez ilegalizar a este bufete como tambien a los de Hazte Oir.
1 K 14
Urasandi #9 Urasandi
Los inventasíndromes quieren casito.
0 K 13
XtrMnIO #15 XtrMnIO
Aborto libre!!

...Y soltaron a Almeida.
0 K 13
unlugar #14 unlugar
¿No habría que denunciarles a ellos por ir en contra de las enseñanzas cristianas? A mí me parece que están haciendo uso fraudulento de un nombre de marca.
0 K 11
#19 KaBeKa
Por un lado los odiosos cristianos ya están volviendo a utilizar el photoshop... maldita sea.
Por otro hay algunos que gritan: Viva la libertad de mentir que algo queda, carajo!!!
P.D: Es un esperpento todo esto de los llamados sindicatos de derechas mientras todos los demás estamos de espectadores de la función.
0 K 10
#11 AlexGuevara
Se nota que les sale gratis el abogado. Lo que me parece feo es que se dediquen a usar la justicia como su escaparate mediático para perjucio de tantos empezando por los jueces que se ven obligados a atender cada una de sus estupideces
1 K 10
makinavaja #22 makinavaja
#11 Más bien se nota que tienen una gran fuente de financiación detrás, para dedicarse a denunciar todas las chorradas que ven....
1 K 19
oceanon3d #20 oceanon3d *
Las multas por abuso procesal a esta gente deben ser proporcionales a su reincidencia. Hasta donde se el TS ya les ha advertido en mas de una ocasión.
0 K 8

menéame