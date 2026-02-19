El abogado de la denunciante del exjefe de la Policía dice que está “destrozada” porque su identidad se ha revelado en chats policiales

“Ella está destrozada”. Jorge Piedrafita, el abogado de la inspectora que ha acusado por agresión sexual al ya ex director adjunto operativo (DAO) de la Policía Nacional, José Ángel González, ha asegurado este jueves que la denunciante está atravesando “una situación muy dura” después de que en los últimos días “se haya revelado su identidad” y se haya “difundido” en grupos de WhatsApp de agentes policiales la querella por la que el exjefe de los uniformados tendrá que comparecer ante la justicia el 17 de marzo. El letrado ha incidido en que...