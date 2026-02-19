edición general
El abogado de la denunciante del exjefe de la Policía dice que está “destrozada” porque su identidad se ha revelado en chats policiales

“Ella está destrozada”. Jorge Piedrafita, el abogado de la inspectora que ha acusado por agresión sexual al ya ex director adjunto operativo (DAO) de la Policía Nacional, José Ángel González, ha asegurado este jueves que la denunciante está atravesando “una situación muy dura” después de que en los últimos días “se haya revelado su identidad” y se haya “difundido” en grupos de WhatsApp de agentes policiales la querella por la que el exjefe de los uniformados tendrá que comparecer ante la justicia el 17 de marzo. El letrado ha incidido en que...

jonolulu #5 jonolulu
Los grupos de Whatsapp policiales deben de ser sitios la mar de agradables.

www.eldiario.es/politica/policias-municipales-explota-carmena-muera_1_
sleep_timer #10 sleep_timer *
#5
Proyección de un Cani/nini:
- Opo a Mosso-> Si no sale
- Opo a Munipa -> Si no sale
- Opo a Madero-> Si no sale
- Segurata -> Si no sale
- Puerta discoteca -> Si no sale
- Camello.
obmultimedia #11 obmultimedia
#10 Ahora entiendo porque la mayoria de camellos tienen cara de policias.


( me lo ha contado un amigo)
Andreham #3 Andreham
Tranquis, Peinado y el Supremo ya están en buscar a quién ha hecho la filtración y que le caiga todo el peso de la ley.

Colaboración de los propios policías de los grupos de whatsapp, naturalmente. Porque ellos votarán a Vox y al PP porque el puto fiscal general filtró datos de un ciudadano anónimo, así que naturalmente algo así de malvado no puede quedar impune... y ellos tienen las herramientas y la autoridad para investigarlo.
Fumanchu #4 Fumanchu
Esto demuestra que el corporativismo de ciertos sectores fundamentales en los mecanismos del estado hacen que la impunidad sea su bandera, de hecho dar nombre y teléfono por chats de alguien sin su consentimiento es una clara violación de la ley de protección de datos, ¿qué va a hacer la agencia de protección de datos contra estos policías? ya os lo digo yo, nada.
#7 Suleiman
Y no es la primera vez que pasa.
elGude #8 elGude
Luego porque no se denuncia más esto o porque las mujeres exigen lugares con más seguridad para estar.

Menuda mierda de sociedad.
#9 UNX
Lo que ya dije en otro comentario: todo está lleno de gentuza. Cuanto más escalas en la pirámide, más probabilidad hay de que no se salve ni uno.
cocolisto #1 cocolisto
Con policía así uno ya no sabe quiénes son los delincuentes.
#6 pirat *
Para fiarse de la poli cía
pol ice
#12 Poligrafo
Filtraciones buenas.
