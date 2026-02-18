edición general
El abogado de la denunciante del DAO confirma que no informaron a Interior hasta ayer y teme que haya más víctimas

El abogado de la mujer que denunció al exdirector adjunto operativo (DAO) de la Policía Nacional, José Ángel González, por agresión sexual, el oscense Jorge Piedrafita, ha confirmado este miércoles que no informaron del caso al Ministerio del Interior hasta este mismo martes, tal y como ha afirmado el ministro, Fernando Grande-Marlaska, y ha asegurado que les están llegando "rumores" de que este no sea "un hecho aislado" y de la posibilidad de que haya otras mujeres víctimas, a las que ha pedido "que sean valientes".

