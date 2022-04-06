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ABC, las niñas iraníes asesinadas y la corrupción periodística

Hay mentiras que no deberían pasar del bar, del grupo de WhatsApp o del delirio de quien necesita creerlas para no mirar de frente una matanza. Y luego está lo de ABC: coger una de esas mentiras, vestirla de entrevista y colarla en la prensa nacional como si fuera una versión más de los hechos. Lo que debería hacerles bajar la cabeza es algo bastante más serio. Publicar un titular así sin vergüenza, sin rigor y sin el mínimo respeto por la verdad ni por las víctimas: «Israel y EE.UU. no atacan a civiles, la escuela de niñas la bombardeó Irán».

| etiquetas: abc , corrupción periodística
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8 comentarios
11 2 0 K 178 actualidad
mmlv #8 mmlv
De casta le viene al galgo:

La edición de Sevilla del ABC titulaba, en su edición del 27 de abril de 1937: “Guernica, destruida por el fuego de los rojos”, y apuntaban a “hordas rojas al servicio criminal de Aguirre” como los causantes del “incendio” en la localidad vasca y acusaban al lehendakari de “inventar la más trágica y despreciable de las farsas” por “atribuir a la noble y heroica Aviación de nuestro Ejército nacional ese crimen”


maldita.es/malditateexplica/20220406/negacion-negacionistas-bombardeo-
1 K 25
#1 DenisseJoel
Lo de ABC debería ser directamente delito, pero tampoco me parece normal que los artículos de Diario Red los redacte un LLM. No es una forma de evitar trabajar. Es un engaño a los lectores.
1 K 23
nereira #2 nereira *
#1 Lucía Casado.- Politóloga especializada en geopolítica y relaciones internacionales. Analista de política internacional.
1 K 28
#4 DenisseJoel
#2 Ya, pero si reproduce tal cual contenido generado por un LLM, por ética periodística debería decirlo.
0 K 11
Meneador_Compulsivo #3 Meneador_Compulsivo *
El medio de Pablo Iglesias dando lecciones y hablando de corrupción periodística con 18 páginas sobre Irán y 0 artículos sobre los asesinatos de mujeres, niñas y la represión de los ayatolás www.diario-red.com/tags/iran/
2 K -5
#5 DenisseJoel
#3 Es verdad, deberían hablar de lo que tú les digas. ¡Comunistas!
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Meneador_Compulsivo #7 Meneador_Compulsivo
#6 ¿lees lo que enlazas?
0 K 20

menéame