El 95% de los jóvenes se escaquea en horario laboral

Que gran parte de la Generación Z choca con lo que consideramos los estándares habituales a la hora de trabajar es algo que ya no sorprende a estas alturas de la película. Sin embargo, eso no impide que, frente a encuestas que recogen que el 95% de los jóvenes se escaquea de su puesto o tareas en horario laboral, sigamos sorprendiéndonos con la brecha generacional que ofrece la Generación Z al compararlos con sus mayores
Ya seas funcionario o reponedor, tengas 18 años o 60, siempre habrá individuos escaqueados e individuos que se creen que "van a heredar la empresa".
Que nadie se atreva a formarse una opinión sobre nuestros jóvenes partiendo de las respuestas de 2000 niñatos usamericanos.
¿Acaso nadie de las generaciones mayores no ha hecho absolutamente NADA en el trabajo para escaquearse? ¿Ahora vamos a ser todos máquinas 100% productivas todo el horario laboral y escaquearse es novedad de los jóvenes?
Venga, ya. Que muchas de las cosas que hacen nuestros jóvenes lo aprenden de sus compañeros.
Porque está muy bien estae en desacuerdo con las condiciones laborales actuales, pero, qué hacen para revertir su situación?