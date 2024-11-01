El 95% de los jóvenes se escaquea en horario laboral

Que gran parte de la Generación Z choca con lo que consideramos los estándares habituales a la hora de trabajar es algo que ya no sorprende a estas alturas de la película. Sin embargo, eso no impide que, frente a encuestas que recogen que el 95% de los jóvenes se escaquea de su puesto o tareas en horario laboral, sigamos sorprendiéndonos con la brecha generacional que ofrece la Generación Z al compararlos con sus mayores