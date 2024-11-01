edición general
El 95% de los jóvenes se escaquea en horario laboral

Que gran parte de la Generación Z choca con lo que consideramos los estándares habituales a la hora de trabajar es algo que ya no sorprende a estas alturas de la película. Sin embargo, eso no impide que, frente a encuestas que recogen que el 95% de los jóvenes se escaquea de su puesto o tareas en horario laboral, sigamos sorprendiéndonos con la brecha generacional que ofrece la Generación Z al compararlos con sus mayores

Battlestar #6 Battlestar
Y los que tienen entre 34 y 64 te dirán que ellos curran más que nadie y nunca se escaquean, si es verdad o no dependerá del caso.

Ya seas funcionario o reponedor, tengas 18 años o 60, siempre habrá individuos escaqueados e individuos que se creen que "van a heredar la empresa".
TipejoGuti #2 TipejoGuti
Encuestamos a 2.000 estadounidenses de entre 18 y 34 años de todo Estados Unidos
Que nadie se atreva a formarse una opinión sobre nuestros jóvenes partiendo de las respuestas de 2000 niñatos usamericanos.
Supercinexin #5 Supercinexin
#2 Y pocos me parecen para estar hablando de USA, el país donde tras partirse el espinazo en la empresa tantas horas como les diga su millonario jefe, luego se van a casa y sólo tienen basura sintética carcinogénica para comer y ni siquiera un médico gratis que les pueda tratar correctamente esa pústula que ya lleva unas semanas sin curarse y empieza a oler mal.
Arkhan #8 Arkhan
El artículo semanal de tirar mierda a los jóvenes buscando cualquier chorrada.

¿Acaso nadie de las generaciones mayores no ha hecho absolutamente NADA en el trabajo para escaquearse? ¿Ahora vamos a ser todos máquinas 100% productivas todo el horario laboral y escaquearse es novedad de los jóvenes?

Venga, ya. Que muchas de las cosas que hacen nuestros jóvenes lo aprenden de sus compañeros.
Rudolf_Rocker #3 Rudolf_Rocker
Abajo el trabajo
chemado_chema #1 chemado_chema
Que les pongan en tiktok que para que su jefe tenga un coche, una casa mejor y pueda irse a su segunda casa en plan playa ellos necesitan trabajar mas
#4 JotaMcnulty
Aunque ahora vendrán aquí a defender a estos jóvenes y ponerlos como ejemplo, habría que ver en qué invierten ese tiempo que le roban a la empresa. Van a la biblioteca? Estudian biología? Juegan al GTA online? Duermen?

Porque está muy bien estae en desacuerdo con las condiciones laborales actuales, pero, qué hacen para revertir su situación?
Dakaira #7 Dakaira
#4 se te cayó el látigo...
