edición general
4 meneos
18 clics

El 89% de los receptores de trasplantes de órganos informan cambios de personalidad después del procedimiento

Se han descrito cambios de personalidad tras un trasplante de órganos. Estos cambios se han observado con mayor frecuencia en receptores de trasplantes de corazón. Nos propusimos examinar si se producen cambios de personalidad tras un trasplante de órganos y, concretamente, qué tipo de cambios se producen en los receptores de trasplantes de corazón en comparación con los receptores de otros órganos. [eng]

| etiquetas: ciencia , transplante , organos
3 1 0 K 52 ciencia
8 comentarios
3 1 0 K 52 ciencia
NPCMeneaMePersigue #1 NPCMeneaMePersigue
Tal vez la cognición no se localice sólo en el cerebro.
0 K 20
NPCMeneaMePersigue #2 NPCMeneaMePersigue
Traduccion del abstracto y parte de la intro


Se han descrito cambios de personalidad tras un trasplante de órganos. Estos cambios se han descrito con mayor frecuencia entre los receptores de trasplantes de corazón. Nos propusimos examinar si se producen cambios de personalidad tras un trasplante de órganos y, concretamente, qué tipos de cambios se producen entre los receptores de trasplantes de corazón en comparación con los receptores de otros órganos. Se llevó a cabo un estudio transversal en el que 47 participantes (23 receptores de trasplantes de corazón y 24 receptores de otros órganos) completaron una encuesta en línea. En este estudio, el 89 % de todos los receptores de trasplantes informaron cambios de personalidad después de someterse a la cirugía de trasplante, lo que fue similar para los receptores de corazón y de otros órganos. El único cambio de personalidad que difirió entre los receptores de corazón y los de otros órganos y que alcanzó significación estadística fue un cambio en los atributos físicos. Se observaron diferencias en otros tipos de cambios de personalidad entre estos grupos, pero el número de participantes en cada grupo era demasiado pequeño para alcanzar significación estadística. En general, las similitudes entre los dos grupos sugieren que los receptores de trasplantes de corazón pueden no ser únicos en su experiencia de cambios de personalidad tras el trasplante, sino que dichos cambios pueden producirse tras el trasplante de cualquier órgano. Con la excepción de los atributos físicos, los tipos de cambios de personalidad notificados fueron similares entre los dos grupos. Estos hallazgos indican que los receptores de trasplantes de corazón no son únicos en su experiencia notificada de cambios de personalidad tras el trasplante de órganos. Se necesitan más estudios para profundizar en nuestra comprensión de las causas de estos cambios de personalidad.

Más de 144,000 órganos fueron trasplantados en todo el mundo en 2021 [1] y se…   » ver todo el comentario
0 K 20
NPCMeneaMePersigue #4 NPCMeneaMePersigue
#3 También lo decía Iker Jimenez hace años... una cosa es que puedas intuirlo y otra demostrarlo

Y ya que estamos, un recordatorio a Jacobo Grinberg y su teoría sintérgica también viene bien
0 K 20
JackNorte #5 JackNorte *
Pasar por una experiencia traumatica de cualquier tipo pude cambiar tu forma de comportarte , estar al borde de la muerte, creo que te cambia, lo quieras tu o no.
A veces hay que descartar todos los factores antes de aventurarse a las cosas menos probables.
Pero podemos probar a someter gente a situaciones extremas que no sean transplantes a ver si eso les cambia la personalidad. xD
0 K 12
yofuihongkongphooey #6 yofuihongkongphooey
Pasar por el trago de que te operen a"corazón abierto" o de alguna otra cosa chunga te debe de cambiar la forma de ver la vida.
0 K 7
HeilHynkel #7 HeilHynkel
Te meten en el quirófano tras una enfermedad muy jodida, te quitan un cacho, te ponen otro de un donante, te tienes que pasar toda la vida tomando inmunosupresores que aumentan tu vulnerabilidad frente a infecciones, te causan hipertensión y diabetes ... joder al que no le cambie la personalidad es que o está muerto o es más optimista que un fanático de Milei.
4 K 66
#8 Emotivo
Se mezclan ADN y lógicamente se evoluciona hacia un cambio, hacia otra persona diferente.
0 K 7

menéame