El 89% de los receptores de trasplantes de órganos informan cambios de personalidad después del procedimiento

Se han descrito cambios de personalidad tras un trasplante de órganos. Estos cambios se han descrito con mayor frecuencia entre los receptores de trasplantes de corazón. Nos propusimos examinar si se producen cambios de personalidad tras un trasplante de órganos y, concretamente, qué tipos de cambios se producen entre los receptores de trasplantes de corazón en comparación con los receptores de otros órganos. Se llevó a cabo un estudio transversal en el que 47 participantes (23 receptores de trasplantes de corazón y 24 receptores de otros órganos) completaron una encuesta en línea. En este estudio, el 89 % de todos los receptores de trasplantes informaron cambios de personalidad después de someterse a la cirugía de trasplante, lo que fue similar para los receptores de corazón y de otros órganos. El único cambio de personalidad que difirió entre los receptores de corazón y los de otros órganos y que alcanzó significación estadística fue un cambio en los atributos físicos. Se observaron diferencias en otros tipos de cambios de personalidad entre estos grupos, pero el número de participantes en cada grupo era demasiado pequeño para alcanzar significación estadística. En general, las similitudes entre los dos grupos sugieren que los receptores de trasplantes de corazón pueden no ser únicos en su experiencia de cambios de personalidad tras el trasplante, sino que dichos cambios pueden producirse tras el trasplante de cualquier órgano. Con la excepción de los atributos físicos, los tipos de cambios de personalidad notificados fueron similares entre los dos grupos. Estos hallazgos indican que los receptores de trasplantes de corazón no son únicos en su experiencia notificada de cambios de personalidad tras el trasplante de órganos. Se necesitan más estudios para profundizar en nuestra comprensión de las causas de estos cambios de personalidad.
Más de 144,000 órganos fueron trasplantados en todo el mundo en 2021 [1] y se… » ver todo el comentario
Shit, esta tipa no puede tener razón.
Y ya que estamos, un recordatorio a Jacobo Grinberg y su teoría sintérgica también viene bien
A veces hay que descartar todos los factores antes de aventurarse a las cosas menos probables.
Pero podemos probar a someter gente a situaciones extremas que no sean transplantes a ver si eso les cambia la personalidad.