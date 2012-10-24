El 89% de los receptores de trasplantes de órganos informan cambios de personalidad después del procedimiento

Se han descrito cambios de personalidad tras un trasplante de órganos. Estos cambios se han observado con mayor frecuencia en receptores de trasplantes de corazón. Nos propusimos examinar si se producen cambios de personalidad tras un trasplante de órganos y, concretamente, qué tipo de cambios se producen en los receptores de trasplantes de corazón en comparación con los receptores de otros órganos. [eng]