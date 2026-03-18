700 km de autonomía y desde 13.000 euros: esta berlina eléctrica rival del Tesla Model 3 quiere reventar el mercado

Arcfox, una de las marcas del gigante chino BAIC, acaba de lanzar un órdago de cuidado en su mercado con la presentación del nuevo Alpha S5. Una berlina eléctrica del segmento del Tesla Model 3 y el BYD Seal, que llega al mercado con un planteamiento sin competencia: una berlina moderna, bien equipada, con versión eléctrica y con extensor de autonomía, y todo con el precio por debajo del de un urbano pelado en Europa.