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700 km de autonomía y desde 13.000 euros: esta berlina eléctrica rival del Tesla Model 3 quiere reventar el mercado

700 km de autonomía y desde 13.000 euros: esta berlina eléctrica rival del Tesla Model 3 quiere reventar el mercado

Arcfox, una de las marcas del gigante chino BAIC, acaba de lanzar un órdago de cuidado en su mercado con la presentación del nuevo Alpha S5. Una berlina eléctrica del segmento del Tesla Model 3 y el BYD Seal, que llega al mercado con un planteamiento sin competencia: una berlina moderna, bien equipada, con versión eléctrica y con extensor de autonomía, y todo con el precio por debajo del de un urbano pelado en Europa.

| etiquetas: coche , eléctrico , barato
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22 comentarios
13 6 2 K 208 cocheElectr
plutanasio #2 plutanasio
Por fuera me gusta, por dentro no.
1 K 22
johel #5 johel *
#3 ¿Has visto ese salpicadero que no tiene apenas botones en el volante ni indicadores tras el mismo? Para empezar es posible que ni siquiera sea legal.
#2 Por mi parte sin botones fisicos se lo pueden meter por donde no brilla.
1 K 31
plutanasio #7 plutanasio
#5 Sí, no me gustan los salpicaderos que parece que los ha diseñado alguien de Apple, yo quiero botones.
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Harkon #8 Harkon
#5 El Tesla Model 3 hasta hace 3 meses no tenía ni palanca de intermitentes y era perfectamente legal (tenía 2 botones en el volante)

Por otro lado aquí en europa los coches que no lleven botones físicos perderán las 5 estrellas euroNcap, así que tanto esas marcas como Tesla (que le interesa tener esas 5 estrellas de nuevo) tendrán que cambiar el coche para tenerlos.
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johel #11 johel *
#8 Tenemos a los genios de strellantis diciendo que van a pasar del euroncap asi que no se que decirte sobre ese tema salvo que se pueden meter todo lo que fabrica el grupo por el mismo sitio que este trasto.
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Harkon #18 Harkon
#11 Bueno, Stellantis ha quedado claro que son gilipollas, otra brillante idea como la de bañar la correa en aceite.
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#9 tropezon *
#5 Y en China todavía más.
Ni siquiera se como van a lanzar este, cuando su normativa obliga a volver a los botones físicos.

Ah, y a las manillas interiores para poder abrir las puertas
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joffer #12 joffer
#5 Pues mira la puerta del maletero. La veo muy estrecha en proporción.
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#17 tropezon
#14 No te equivoques, ¿has leído la batería del que cuesta 13000?

Lo que viene siendo ¿has leído la noticia? :troll:
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josde #3 josde
Me supongo que ese precio sera en China, aqui en España no bajara de mas de 20.000€.
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Benzo #6 Benzo *
#3 Si, es un poco absurdo poner 13000 euros, cuando el precio en Europa será cómo mínimo de 30k para las versiones básicas.
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#21 Perrota
#6 Y que hacen? Se inventan el precio en Europa de un coche que no se vende aquí?
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johel #4 johel *
El extensor de autonomia es el camino a seguir. No tiene sentido mantener el motor de combustion en un coche electrico cuando puedes quitarle toda esa mecanica que sobra e instalar un simple, pequeño y eficiente generador que alimente la bateria directamente.
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#22 Perrota
#4 Hasta que tienes un extensor de autonomía y luego te arrepientes de no tener un eléctrico de verdad.
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#20 Perrota
#16 Realmente el desde es desde 9.000 y pico con ayudas.
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DayOfTheTentacle #1 DayOfTheTentacle
Pues espero que mi coche dure al menos 10 años más. Pero después me veo en uno se estos muy mejorado tras ese tiempo.
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#10 tropezon
#1 13000 euros en China, 25000 puesto en Europa
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#14 Cuchifrito
#10 Por 25k un coche de 4,82m y 64kwh? Lo petaria muchísimo en europa. No creo que baje de 30
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DayOfTheTentacle #15 DayOfTheTentacle
#10 pues genial...el mío valía 34 hace 3-4 años y ahora creo que vale unos 38-40..
(Hyundai tucson hibrido)
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#19 Perrota
#10 Por 25.000 ahora mismo te llevas un Renault 5 básico de 40 kWh.

Está claro que los fabricantes europeos y los burócratas se ríen de nosotros.
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javierchiclana #13 javierchiclana
#1 Las dos características que menciona el titular son falsas... el precio es en China... del modelo con menos autonomía. El ciclo CLC de autonomía china es más falso que un euro de cartón.
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DayOfTheTentacle #16 DayOfTheTentacle
#13 el "desde..."
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menéame