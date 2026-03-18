700 km de autonomía y desde 13.000 euros: esta berlina eléctrica rival del Tesla Model 3 quiere reventar el mercado

Arcfox, una de las marcas del gigante chino BAIC, acaba de lanzar un órdago de cuidado en su mercado con la presentación del nuevo Alpha S5. Una berlina eléctrica del segmento del Tesla Model 3 y el BYD Seal, que llega al mercado con un planteamiento sin competencia: una berlina moderna, bien equipada, con versión eléctrica y con extensor de autonomía, y todo con el precio por debajo del de un urbano pelado en Europa.
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#2 Por mi parte sin botones fisicos se lo pueden meter por donde no brilla.
Por otro lado aquí en europa los coches que no lleven botones físicos perderán las 5 estrellas euroNcap, así que tanto esas marcas como Tesla (que le interesa tener esas 5 estrellas de nuevo) tendrán que cambiar el coche para tenerlos.
Ni siquiera se como van a lanzar este, cuando su normativa obliga a volver a los botones físicos.
Ah, y a las manillas interiores para poder abrir las puertas
Lo que viene siendo ¿has leído la noticia?
(Hyundai tucson hibrido)
Está claro que los fabricantes europeos y los burócratas se ríen de nosotros.