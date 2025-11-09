40 años de la erupción del Nevado del Ruiz que borró Armero | Aquella voz de Omayra: "Mamá, reza para que esta gente me ayude a salir"

Los flujos piroclásticos, mezcla de gases como dióxido de azufre o monóxido de carbono con vapor de agua y fragmentos de roca expulsados por el cráter del volcán, fundieron parte del glaciar de la montaña aquel miércoles 13 de noviembre de 1985 y formaron ríos de lava y escombros que descendieron a gran velocidad durante la noche por las laderas y los barrancos, sepultando a la inmensa mayoría de los habitantes de Armero (Colombia) que se encontraban en sus casas.