40 años de la erupción del Nevado del Ruiz que borró Armero | Aquella voz de Omayra: "Mamá, reza para que esta gente me ayude a salir"

Los flujos piroclásticos, mezcla de gases como dióxido de azufre o monóxido de carbono con vapor de agua y fragmentos de roca expulsados por el cráter del volcán, fundieron parte del glaciar de la montaña aquel miércoles 13 de noviembre de 1985 y formaron ríos de lava y escombros que descendieron a gran velocidad durante la noche por las laderas y los barrancos, sepultando a la inmensa mayoría de los habitantes de Armero (Colombia) que se encontraban en sus casas.
“ Una vez que la joven fue liberada de la cintura para arriba, intentaron sacarla, pero se encontraron con que la tarea sería imposible sin romperle las piernas en el proceso. La otra opción era traer una moto-bomba que succionara el cada vez más alto nivel del agua en que estaba sumergida. La única moto-bomba disponible estaba en Medellín, lejos del sitio, y pertenecía a EPM (Empresas Públicas de Medellín). Cada vez que una persona la jalaba, el agua… » ver todo el comentario
