40 años de la erupción del Nevado del Ruiz que borró Armero | Aquella voz de Omayra: "Mamá, reza para que esta gente me ayude a salir"

Los flujos piroclásticos, mezcla de gases como dióxido de azufre o monóxido de carbono con vapor de agua y fragmentos de roca expulsados por el cráter del volcán, fundieron parte del glaciar de la montaña aquel miércoles 13 de noviembre de 1985 y formaron ríos de lava y escombros que descendieron a gran velocidad durante la noche por las laderas y los barrancos, sepultando a la inmensa mayoría de los habitantes de Armero (Colombia) que se encontraban en sus casas.

alcama #1 alcama
Muchos que peinamos canas recordamos Informe Semanal con aquellas imágenes muy duras
#3 A_S
#1 #2 esa imagen no la puedes olvidar en toda la vida
#5 Albarkas
#1 Pobrecita, qué angustia.
#9 eqas *
#1 yo no conseguía entender cómo era posible no sacarla, y no he encontrado una explicación clara.
Brill #10 Brill
#9 Creo que en parte enterrada estaba aplastada por rocas. Yo tampoco entendía entonces por qué la desenterraban.
maxmalkav #14 maxmalkav *
#9 puedes mirar la entrada en Wikipedia:

“ Una vez que la joven fue liberada de la cintura para arriba, intentaron sacarla, pero se encontraron con que la tarea sería imposible sin romperle las piernas en el proceso. La otra opción era traer una moto-bomba que succionara el cada vez más alto nivel del agua en que estaba sumergida. La única moto-bomba disponible estaba en Medellín, lejos del sitio, y pertenecía a EPM (Empresas Públicas de Medellín). Cada vez que una persona la jalaba, el agua…   » ver todo el comentario
maspipinobreve #20 maspipinobreve *
#9 Yo la hubiera sacado. Maldito sea por no haber estado allí,
Lutin #16 Lutin *
#1 Yo aún me acuerdo y tenía sólo siete años, de ver en la tele aquella niña valiente que tristemente murió.
Uda #2 Uda
Me acuerdo a menudo de esa niña. Yo tenía sus años cuando la vi morir....
crob #4 crob
#2 Buena cobertura de hace 2 días
www.youtube.com/watch?v=d4c6F9b5DaE&t=925s
xyria #6 xyria
#2 También me acuerdo, era mayor que ella, de hecho, yo tenía 30 años. Impresionante.
#7 laruladelnorte
Angustia e impotencia viendo como pasaba el tiempo y no conseguían sacarla de allí. :'(
dilsexico #12 dilsexico
Aquellos ojos cansados se me quedaron grabados.
tommyx #15 tommyx
Vaya recuerdo me habéis devuelto... :'(
HartzBaltz #17 HartzBaltz
Joder, parece que fue ayer por la mañana. 40 años!!
PacoJones #11 PacoJones
Yo tenía 4 años entonces y todavía recuerdo y tengo la cara de la niña muy presente, fue terrorífico y me impactó muy acusadamente. También me sorprende la serenidad de ella.
maspipinobreve #22 maspipinobreve
#11 Estaba muertecica, seguramente sedada, es imposible tal serenidad.
#8 Kuruñes3.0
Madre mía que horrible fue eso. RIP.
autonomator #19 autonomator
Nos marco a toda una generación. Imposible olvidar.
Malaguita #13 Malaguita
No conocía la historia. Qué horror.
elsnons #18 elsnons *
Pido al señor que jamás vuelva a ocurrir nada parecido y que me de años para ver el cincuenta aniversario y más de tan recordado óbito de la niña Omayra víctima que resumió el terrible suceso del Nevado del Ruiz.
#21 discoaguapanela
Me acabo de enterar que casi todo el pueblo fue sepultado. De aquella catástrofe recuerdo a Omayra y el resto parece que no sucedió.
