El 24% de las mujeres españolas toma antidepresivos

El consumo de psicofármacos ha aumentado en los últimos años. Eso es un hecho, lo que todavía no queda claro es el motivo. Investigadores de cuatro centros de salud madrileños han comprobado que los conflictos familiares no muestran una relación significativa con su consumo en las mujeres. Pero los resultados publicados en la revista Atención Primaria son impactantes: en España, el 24% de las mujeres toma antidepresivos y más del 30%, tranquilizantes. “Muchas veces el consumo de psicofármacos se produce por problemas familiares o laborales...

mujeres españolas , consumo , antidepresivos , tranquilizantes
comentarios
cenutrios_unidos #2 cenutrios_unidos
Es importante recalcar que en esto de la depresión parece ser que las mujeres tienen prevalencia. Es decir es un 50% más común en mujeres.
Torrezzno #1 Torrezzno *
Probablemente se deba al estilo de vida ultracompetitivo, la exigencia es altísima y la recompensa baja. De todas maneras, sin incluir cuantos hombres los toman queda un poco raro el artículo al no poder comparar. Habría que incluir en que franjas de edad, con que estudios, si tienen hijos o no.
Mi gut feeling es que ocurre en mujeres mayores de 35, con estudios y probablemente sin hijos.
mente_en_desarrollo #3 mente_en_desarrollo
#1 Cierto es que habría que saber más datos.

Pero yo apostaría a que hombres son menos (por el rol de género tradicional de que nos cuesta más pedir ayuda).
Y en edades, por los datos actuales, diría que más jóvenes ahora debe de ser una cantidad importante (se habla de epidemia de salud mental entre los jóvenes), y lo de con o sin hijos, no tengo nociones objetivas, pero subjetivas diría que las que conozco están más agobiadas las "con", pero esto sí es con mi mera observación y por tanto es una muestra insuficiente.
#4 Alcalino
#1 Teniendo en cuenta también que "la otra estadística" la de los suicidios, afecta mayoritariamente a los hombres, no hace sino demostrar lo políticamente sesgados, o directamente mal hechos que están estos artículos.

¿los hombres toman menos antidepresivos, y por tanto se suicidan mas?

Dejo ahí la pregunta, pero temo que nunca lo sabremos porque... las investigaciones de parte buscan evitar tener que responder a preguntas como esa.
Feindesland #5 Feindesland
#1 O porque se ha medicalizado la vida. Antes estabas triste y ahora deprimido. Porque el triste no consume medicamentos... así que ya no hay tristes. Sólo deprimidos.
Torrezzno #6 Torrezzno
#5 la depresión esta estudiada y tiene origen en alteraciones en la comunicación entre circuitos neuronales. "Antes" se hacían lobotomías, y tanto antes como ahora se usa el electroshock. Lo que si puede ser verdad es que ahora se receten antidepresivos para gente que no tiene depresión.
salteado3 #7 salteado3
#1 Mi teoría es que desde los 10 años empiezan una competencia por ser aceptadas socialmente entre la que el aspecto físico se lo toman muy en serio. Cuando llegan a cierta edad y empiezan a ser invisibles en ese aspecto hay quienes no lo asumen como otra etapa nueva y se deprimen.

Hablo en general y sin pretender ofender a nadie.
