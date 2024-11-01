edición general
9 meneos
26 clics
En 2013, WhatsApp costaba casi un euro. Y nada impide a Meta volver a cobrar por la app en 2026. La empresa sigue necesitando formas de rentabilizar la inversión

En 2013, WhatsApp costaba casi un euro. Y nada impide a Meta volver a cobrar por la app en 2026. La empresa sigue necesitando formas de rentabilizar la inversión

Hubo un tiempo en el que WhatsApp era de pago. Hace más de diez años de esto, antes de que Meta se hiciese con la aplicación y acabase cambiando por completo su estructura con el paso del tiempo. La última beta de la app filtra algo que parecía inevitable tras la llegada de los anuncios: una suscripción de pago para evitarlos.

| etiquetas: whatsapp , anuncios , redes sociales , monetización
7 2 0 K 79 actualidad
24 comentarios
7 2 0 K 79 actualidad
Natxelas_V #10 Natxelas_V
No veo que tenga nada de malo. Ofrecen un servicio y cobran por ello. No ponen publicidad, así que de algún sitio tendrán que sacar dinero. Quien no quiera pagarlo, se pasa a otra y pista.
3 K 48
#13 eugeniodl
#10 Completamente de acuerdo.
1 K 14
Urasandi #8 Urasandi
#7 No hacía falta. Ignorabas todos los mensajes y el servicio continuaba.
3 K 41
TikisMikiss #15 TikisMikiss
#3 #8 Los que no lo hicieron habréis tenido ya 16 años de mala suerte. Todas las desgracias que os han ocurrido desde entonces (se os viene alguna a la mente? pues eso) fue debido a no hacer caso a los mensajes.

Los que fuimos listos y pagamos además ahora tenemos el icono del whatsapp de color azul.
1 K 23
#16 amlluch *
#15 pues yo pagué en su día y mi icono es verde. Me pareció más que razonable pagar un euro por todos los mensajes que me daba la gana en lugar de usar los SMS que estaba como a 0.10 el mensaje.
0 K 11
TikisMikiss #19 TikisMikiss
#16 Si no se puso azul es porque no reenviaste el mensaje a 18 contactos. No te llegó el correo de Jon Henerd?
1 K 23
#23 amlluch
#19 ni me suena. Lo tiraría a spam :->
0 K 11
#3 sliana
digamos que en 2013 habia la opcion de pagar 1 euro por wasap y hubo gente que lo hizo.
2 K 33
#7 soberao
#3 Recuerdo que cambiando de Rom de Android no tenías que pagar nada, se pagaba después de un año de uso, creo y cambiando de rom era como si tuvieras un teléfono nuevo, con todo de cero.
0 K 16
#21 Grahml
#1 Por aquel entonces del 2013 estaban como opciones Line y Telegram, principalmente.

El problema es precisamente lo que dice #4, que por esas aplicaciones no estaba ni cristo bendito.

#3 Yo soy uno de los que puso el euro, pero vamos, porque necesitaba estar comunicado con esa aplicación sí o sí, las demás opciones eran un puto erial.

Ahora, el euro lo pagué, pero lo que verdaderamente me jodió fue que lo comprara el Zuckerberg de los cojones.

Eso sí que fue una mierda.
0 K 20
canduteria #2 canduteria
Por favor que lo hagan y la mando a tomar por culo :troll: asíttengo justificado que paso de ella.
3 K 25
tul #20 tul
#2 como si no lo estuviera ya, cuando me piden explicaciones sobre porque no tengo wasap les digo que me parece demasiado caro aunque no te lo cobren en moneda fiat.
0 K 12
Romfitay #22 Romfitay
Maravilloso. Llevo mucho tiempo queriendo renunciar a wasap. Pero claro, si todos mis contactos lo usan, no me queda más remedio que tenerlo. Si empiezan a cobrar, será mucho más fácil mudarnos a alguna alternativa.
1 K 21
#11 asgard_gainsborough
Uso Whatsapp, LINE, Kakaotalk, Wechat,... y adivinad la que menos me gusta.
Todos los otros servicios tienen usuarios y nicknames para evitar que te cyber-acosen. Whatsapp es la única en la que te piden un número de teléfono, y la única en la que cuando te meten en un grupo, puedes ver el teléfono de todo el mundo.
1 K 21
#17 ombresaco *
#11 pero...
es.wikipedia.org/wiki/Efecto_de_red
es.wikipedia.org/wiki/Ley_de_Metcalfe

Es cierto que tiene una realimentación positiva que fomenta que las cosas no cambien, pero la alternativa debe ser una killerapp para que los usuarios decidan migrar.

Por mi parte, me he cansado de registrarme en 15000 sitios para poder hacer esencialemtne lo mismo

Por cierto: Whatsapp es la única en la que te piden un número de teléfono no es cierto. Telegram también pide un teléfono (y es cierto que no está en tu lista)
0 K 11
#1 eugeniodl
Si acaban cobrando por utilizar Whatsapp estudiaré a que app me cambiaré. Por ahora tiene todas las papeletas Signal.
2 K 17
#4 ombresaco
#1 ahora solo tienes que convencer a los demás para que usen lo mismo.

Mientras no sea como el correo donde aplicación, servicio y protocolo sean cosas diferentes, esto va a ocurrir permanentemente
1 K 19
#12 eugeniodl
#4 No tengo que convercer a nadie, quien quiera hablar conmigo que me llame o utilize la misma app que yo.
2 K 22
#14 ombresaco *
#12 es una forma de verlo.

Niebla en el Canal de la Mancha, el continente está aislado

Edito: Afotunadamente para las llamadas sí existe un estándar
0 K 11
Herumel #5 Herumel
#1 Europa: olvid.io/en/
0 K 12
DORO.C #24 DORO.C
¿Pero lo del euro fue real? Siempre pensé que era una leyenda urbana. xD
0 K 15
angelitoMagno #6 angelitoMagno
Lo del euro por usar WhatsApp fue bochornoso. Gente que usaba la aplicación varias horas al día a diario y que no querían pagar ni un euro por la misma {0x1f605}

Pero después que no pongan anuncios y bla, bla, bla.
0 K 15
Urasandi #9 Urasandi *
#6 ¿el euro era su única fuente de ingresos?
1 K 22
angelitoMagno #18 angelitoMagno
#9 La fuente de ingresos eran los inversores aguantando perdidas hasta que Facebook les compró por 19.000 millones.

Ahora que la app es de Facebook/Meta, pues a saber de dónde sacan el dinero ...
0 K 15

menéame