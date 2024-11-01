En 2013, WhatsApp costaba casi un euro. Y nada impide a Meta volver a cobrar por la app en 2026. La empresa sigue necesitando formas de rentabilizar la inversión

Hubo un tiempo en el que WhatsApp era de pago. Hace más de diez años de esto, antes de que Meta se hiciese con la aplicación y acabase cambiando por completo su estructura con el paso del tiempo. La última beta de la app filtra algo que parecía inevitable tras la llegada de los anuncios: una suscripción de pago para evitarlos.
Los que fuimos listos y pagamos además ahora tenemos el icono del whatsapp de color azul.
El problema es precisamente lo que dice #4, que por esas aplicaciones no estaba ni cristo bendito.
#3 Yo soy uno de los que puso el euro, pero vamos, porque necesitaba estar comunicado con esa aplicación sí o sí, las demás opciones eran un puto erial.
Ahora, el euro lo pagué, pero lo que verdaderamente me jodió fue que lo comprara el Zuckerberg de los cojones.
Eso sí que fue una mierda.
Todos los otros servicios tienen usuarios y nicknames para evitar que te cyber-acosen. Whatsapp es la única en la que te piden un número de teléfono, y la única en la que cuando te meten en un grupo, puedes ver el teléfono de todo el mundo.
es.wikipedia.org/wiki/Efecto_de_red
es.wikipedia.org/wiki/Ley_de_Metcalfe
Es cierto que tiene una realimentación positiva que fomenta que las cosas no cambien, pero la alternativa debe ser una killerapp para que los usuarios decidan migrar.
Por mi parte, me he cansado de registrarme en 15000 sitios para poder hacer esencialemtne lo mismo
Por cierto: Whatsapp es la única en la que te piden un número de teléfono no es cierto. Telegram también pide un teléfono (y es cierto que no está en tu lista)
Mientras no sea como el correo donde aplicación, servicio y protocolo sean cosas diferentes, esto va a ocurrir permanentemente
Niebla en el Canal de la Mancha, el continente está aislado
Edito: Afotunadamente para las llamadas sí existe un estándar
Pero después que no pongan anuncios y bla, bla, bla.
Ahora que la app es de Facebook/Meta, pues a saber de dónde sacan el dinero ...