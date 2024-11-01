¿Por qué un 20% de los jóvenes cree que la dictadura fue mejor que la democracia y qué puede hacer la política para cambiarlo?

El último barómetro del CIS confirma una tendencia sostenida en los últimos años, la cada vez mayor proximidad de los jóvenes, sobre todo hombres, con las ideas de extrema derecha. Así como en política hay comentarios que no es difícil identificar como lapsus, hay otras afirmaciones que, aunque pudieran parecerlo, están bien calculadas. No se equivocó, por ejemplo, el líder de Vox, Santiago Abascal, cuando durante la moción de censura de 2020 dijo que "el Gobierno de Pedro Sánchez es el peor Gobierno en 80 años de historia".
El entorno por supuesto que te influye, la vida es complicada.
Hay que estar muy tarado para creer que una dictadura es algo bueno.
Hace falfa educación, pero no olvidemos que el fascismo triunfa y solo triunfa cuando hay pobreza.
Mas leyes para intervenir mucho mas en los bulos y desinformacion distribuidas por estas plataformas.… » ver todo el comentario
Seguro que eso atrae a la juventud que ve como el estado corrupto les cruje a impuestos.
Los impuestos los tendran que pagar las plataformas para pagar subsidiariamente el trabajo que no estan haciendo (han decidido no hacerlo a conciencia para alzar el nazismo y la extrema derecha maga con bulos y desinformacion a proposito), el de impedir los bulos y la desinformacion.
Justo comentaba lo mismo ayer respecto a los latinos y Trump
creído. Quienes vivimos en la dictadura, y yo viví en la dictablanda, conocemos como se vivía entonces y no necesitamos creer.
También es verdad que hay gente de 30 y 40 años así, pero es por dos motivos:
-Para atraer la atención de esos adolescentes, sus likes y/o dinero
-Porque siguen siendo adolescentes.
Porque hay un gran negocio en adoctrinar a nulos y jóvenes.
Seguro que eso les encauza por el camino del "buen ciudadano que vota bien".
Prohibirles que se junten más de 4 sin un policía presente.
Meter en la cárcel al que no acepte trabajar en lo que se le diga.
Señalarles como enemigos del régimen y quitarles todas las pertenencias y, si se quejan, paliza y al calabozo
En las siguientes elecciones dejarles solo votar a x partido con un tipo detrás con un martillo para asegurar que voten bien
Censurar lo que ven y lo que escuchan.
Y por supuesto, si se manifiestan... Pues eso... Paliza y al calabozo.
Eso durante tantos años como sea necesario para que cale...
Los jóvenes no les "gusta" la dictadura franquista porque se viviese mejor, sino porque hace rabiar a los viejos plastas que les dan la turra y les llaman fascistas si se quejan.
Lo suyo es rebeldía, no franquismo.