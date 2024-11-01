edición general
¿Por qué un 20% de los jóvenes cree que la dictadura fue mejor que la democracia y qué puede hacer la política para cambiarlo?

El último barómetro del CIS confirma una tendencia sostenida en los últimos años, la cada vez mayor proximidad de los jóvenes, sobre todo hombres, con las ideas de extrema derecha. Así como en política hay comentarios que no es difícil identificar como lapsus, hay otras afirmaciones que, aunque pudieran parecerlo, están bien calculadas. No se equivocó, por ejemplo, el líder de Vox, Santiago Abascal, cuando durante la moción de censura de 2020 dijo que "el Gobierno de Pedro Sánchez es el peor Gobierno en 80 años de historia".

Anfiarao #1 Anfiarao
Iniciarvun programa de educación...para los padres de ese 20 % de jóvenes
#15 Acabose
#1 Desde la adolescencia y antes tenemos criterio propio, no vale eso de lo malo es culpa de papá y lo bueno son logros míos.
El entorno por supuesto que te influye, la vida es complicada.
Hay que estar muy tarado para creer que una dictadura es algo bueno.
#4 srskiner
Prueba a convencer a alguien de que el pasado fue mejor con una economia viento.en popa , curro de 40.horas coche y casa.

Hace falfa educación, pero no olvidemos que el fascismo triunfa y solo triunfa cuando hay pobreza.
Quel #9 Quel
#4 ¿ De ahí se podría deducir que si no hay fascismo, aparece la pobreza ?
#3 tierramar *
El PPSOE no puede hacer nada, porque está demostrado y a la vista de todos, que son corruptos hasta la médula, incluso criminales. Los partidos de izquierda deberían unirse, y priorizar su lucha por mejorar las condiciones laborales, controlar la inmigración, y rectificar la Ley de Violencia de Genero; por una ley de violencia doméstica, con perspectiva de género; que no discrimine al hombre.
#6 Tecar
Hombre, es que hay gente que en la dictadura vivía bien, muy bien.
capitan__nemo #7 capitan__nemo *
Intervenir mas las plataformas (tiktok, instagram, facebook, youtube, telegram, xtwitter, ...) para que no se distribuyan bulos y desinformacion que hagan creer a los jovenes o cualquiera que la dictadura fue mejor.
www.meneame.net/story/alerta-discurso-extrema-derecha-cala-entre-alumn
www.meneame.net/story/lucrativo-negocio-guerra-permanente/c014#c-14

Mas leyes para intervenir mucho mas en los bulos y desinformacion distribuidas por estas plataformas.…   » ver todo el comentario
Quel #12 Quel *
#7 Intervenir, censurar y gastar dinero público.
Seguro que eso atrae a la juventud que ve como el estado corrupto les cruje a impuestos.
capitan__nemo #14 capitan__nemo
#12 Si creen que con la dictadura se vivia mejor, eso es lo que haria que con la dictadura se viviese mejor, que la dictadura no era mas que un estado corrupto. Si se les ha hecho creer que con la dictadura se vivia mejor y se lo han creido será irrelevante hacerles creer lo que sea. Solo con poner el ejemplo de como le va a China (aqui en meneame el chinorusismo está a tope).

Los impuestos los tendran que pagar las plataformas para pagar subsidiariamente el trabajo que no estan haciendo (han decidido no hacerlo a conciencia para alzar el nazismo y la extrema derecha maga con bulos y desinformacion a proposito), el de impedir los bulos y la desinformacion.
YSiguesLeyendo #11 YSiguesLeyendo
abrirse cuenta en TikTok y hacer vídeos de recomendaciones musicales como ha hecho un tal Pedro Sánchez? NO!
cosmonauta #18 cosmonauta *
Porque sistemáticamente hay un 20% de gilipollas, palmo arriba, palmo abajo, al hablar de cualquier tema.

Justo comentaba lo mismo ayer respecto a los latinos y Trump

www.meneame.net/story/apoyo-latinos-trump-baja-44-25-eeuu/c035#c-35
eaglesight1 #17 eaglesight1
Porque son analfabetos funcionales
Asimismov #5 Asimismov
Cuando crees una cosa es que no tienes evidencias en lo
creído. Quienes vivimos en la dictadura, y yo viví en la dictablanda, conocemos como se vivía entonces y no necesitamos creer.
Mark_ #13 Mark_
Si a esos adolescentes les hubiera pillado gobernando Feijoo y Abascal en modo autoritario, harían parecer a Stalin como un rociero con un fachaleco puesto, patillas y un range rover verde desteñido y con un 3/4 de manzanilla en la guantera.

También es verdad que hay gente de 30 y 40 años así, pero es por dos motivos:

-Para atraer la atención de esos adolescentes, sus likes y/o dinero
-Porque siguen siendo adolescentes.
ur_quan_master #16 ur_quan_master
Pues por lo mismo que quedan creyentes en religiones en el S XXI.

Porque hay un gran negocio en adoctrinar a nulos y jóvenes.
Quel #2 Quel *
Creo que hay que darles maaaas turras y pagadas con dinero público. Llamar las fuerte fascista a todo pensamiento que discrepe mínimamente del relato oficialista.
Seguro que eso les encauza por el camino del "buen ciudadano que vota bien".
#8 detectordefalacias
#2 No, creo que lo que hace falta es darles a probar algo de dictadura.

Prohibirles que se junten más de 4 sin un policía presente.
Meter en la cárcel al que no acepte trabajar en lo que se le diga.
Señalarles como enemigos del régimen y quitarles todas las pertenencias y, si se quejan, paliza y al calabozo
En las siguientes elecciones dejarles solo votar a x partido con un tipo detrás con un martillo para asegurar que voten bien
Censurar lo que ven y lo que escuchan.
Y por supuesto, si se manifiestan... Pues eso... Paliza y al calabozo.

Eso durante tantos años como sea necesario para que cale...
Quel #10 Quel *
#8 ¿ Hasta que aprendan a "votar bien" ?

Los jóvenes no les "gusta" la dictadura franquista porque se viviese mejor, sino porque hace rabiar a los viejos plastas que les dan la turra y les llaman fascistas si se quejan.
Lo suyo es rebeldía, no franquismo.
