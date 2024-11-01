¿Por qué un 20% de los jóvenes cree que la dictadura fue mejor que la democracia y qué puede hacer la política para cambiarlo?

El último barómetro del CIS confirma una tendencia sostenida en los últimos años, la cada vez mayor proximidad de los jóvenes, sobre todo hombres, con las ideas de extrema derecha. Así como en política hay comentarios que no es difícil identificar como lapsus, hay otras afirmaciones que, aunque pudieran parecerlo, están bien calculadas. No se equivocó, por ejemplo, el líder de Vox, Santiago Abascal, cuando durante la moción de censura de 2020 dijo que "el Gobierno de Pedro Sánchez es el peor Gobierno en 80 años de historia".