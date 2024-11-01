edición general
En 1990, apenas el 9% de los hombres de 18 a 29 años reportaba cero intimidad. Para 2024, esa cifra se triplicó: hoy, un cuarto de los hombres jóvenes declara que nunca tuvo sexo

En 1990, apenas el 9% de los hombres de 18 a 29 años reportaba cero intimidad. Para 2024, esa cifra se triplicó: hoy, un cuarto de los hombres jóvenes declara que nunca tuvo sexo. Mientras tanto, las empresas de preservativos ven caer sus ventas en mercados consolidados, siendo sustituidas en el presupuesto del consumidor por plataformas de contenido para adultos como OnlyFans. Dating apps como Tinder han creado una curva de desigualdad que haría palidecer al coeficiente de Gini. El 20% de los hombres captura el 80% de la atención.

Spirito #1 Spirito
Casi todos los nenucos esos son meneantes. :troll:
#8 Varelse
¿Por que nos siguen engañando (ver última frase) con el tema de que no va a haber pensiones por menos hijos? Hay muchas formas de financiarlo y para lo que se quiere se encuentra la financiación (rescates bancarios, comprar armas ...). En un mundo hiper poblado y con recursos finitos un descenso de la natalidad es bueno. Pero claro, el modelo de endeudarnos a pagar por los descendientes no vale y habrá que cambiarlo a pesar de que la inmigración nos da un respiro.
#6 VFR
#4 yo lo matizaria por edades
#7 slimedition
#6 Gran idea, voy adaptando el gráfico a una tabla multidimensional y lo comentamos esta tarde ... {0x1f61c}
elTieso #11 elTieso
Me váis a perdonar este comentario de señor mayor pero en la sociedad se ha instalado una idea errónea, y es que con las múltiples posibilidades que te da lo digital de conocer gente, a fuerza de probar, vas a encontrar tu pareja ideal. Esa persona no existe, puede gustarte alguien y si funciona estar juntos pues afrontar que habrá momentos buenos, otros no tanto, pero que si te juntas es para un proyecto común donde cada uno tendrá que aguantar lo que no le gusta del otro. El amor romántico…   » ver todo el comentario
Un_señor_de_Cuenca #9 Un_señor_de_Cuenca
El caso es que miro a mi alrededor y creo que nunca he visto tanta gente soltera en mi vida (hombres y mujeres). Es un fenómeno a estudiar, puede que sea el exceso de exigencias, que los objetivos de la vida han cambiado, una pizca de individualismo, utilitarismo en el peor sentido, es decir, quiero alguien para "pasarlo bien" pero que no me estorbe en mi vida.
En fin, mucha frustración y sobre todo, falta de cariño y sexo, que hacen la vida mucho más llevadera y atenúan los problemas psicológicos.
#12 minossabe *
Una pareja navarra, hace mucho tiempo, ya muy mayores ellos, nos dijeron a mi pareja y a mi que las lágrimas por la pareja en los entierros son para los que casaron los padres y que el resto, se entiende que los que se casaron enamorados, ya era otra cosa. Pienso que no es una verdad universal pero que algo hay en esa reflexión.
#2 oscarcr80
Me dicen exagerado/conspiranoico cuando pongo este gráfico;  media
Quel #3 Quel
#2 Toché.
#4 slimedition
#2 Si entrar a posicionarme a favor o en contra de ese gráfico (seré cobarde...), corolario:

Siempre se ha dicho que una mujer "tiene relaciones" cuando quiere, y un hombre cuando puede.
#5 slimedition *
#4 Sin editar, matizaré ese "Siempre": Viviendo en Europa al final del siglo XX y principios del XXI ...
(cobarde sin duda ... ) :shit:
arturios #10 arturios
#2 No lo es, también pasa con otras cosas, por ejemplo, con el "pirateo" de spotify se vio que un porcentaje reducidísimo de música era la que se llevaba casi el 90% de la audiencia, lo mismo suele pasar con libros, películas, incluso los platos que pide la gente en los restaurantes.

Ahora que las mujeres pueden elegir tener relaciones o no, pues eligen lo que más les apetece y no al primer gañán que se lo pida en el baile del pueblo.
