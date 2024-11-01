En 1990, apenas el 9% de los hombres de 18 a 29 años reportaba cero intimidad. Para 2024, esa cifra se triplicó: hoy, un cuarto de los hombres jóvenes declara que nunca tuvo sexo. Mientras tanto, las empresas de preservativos ven caer sus ventas en mercados consolidados, siendo sustituidas en el presupuesto del consumidor por plataformas de contenido para adultos como OnlyFans. Dating apps como Tinder han creado una curva de desigualdad que haría palidecer al coeficiente de Gini. El 20% de los hombres captura el 80% de la atención.
En fin, mucha frustración y sobre todo, falta de cariño y sexo, que hacen la vida mucho más llevadera y atenúan los problemas psicológicos.
Siempre se ha dicho que una mujer "tiene relaciones" cuando quiere, y un hombre cuando puede.
(cobarde sin duda ... )
Ahora que las mujeres pueden elegir tener relaciones o no, pues eligen lo que más les apetece y no al primer gañán que se lo pida en el baile del pueblo.