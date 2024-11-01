En 1990, apenas el 9% de los hombres de 18 a 29 años reportaba cero intimidad. Para 2024, esa cifra se triplicó: hoy, un cuarto de los hombres jóvenes declara que nunca tuvo sexo. Mientras tanto, las empresas de preservativos ven caer sus ventas en mercados consolidados, siendo sustituidas en el presupuesto del consumidor por plataformas de contenido para adultos como OnlyFans. Dating apps como Tinder han creado una curva de desigualdad que haría palidecer al coeficiente de Gini. El 20% de los hombres captura el 80% de la atención.