18 años de retraso para juzgar el presunto fraude de 200 millones de Mutua Universal a la Seguridad Social

manzitor
Han tardado porque no han puesto al fitipaldi de Peinado con el caso, que corre que no veas.
makinavaja
#2 Cuando no les interesa, no hay prisa... curiosa justicia la de este país!!!! :-D :-D :-D
Jointhouse_Blues
No obstante, la Fiscalía advirtió de que el presunto desvío fue más cuantioso, aunque no pudo probar todas las cantidades detraídas a las arcas públicas. Es el caso de las facturas falsas o engrosadas por parte del entramado societario del que se rodearon los directivos de la Mutua Universal, sobre los que no fue “posible determinar en su totalidad” el dinero público desviado.
cocolisto
Que poco tardan en echar a ocupas y cuanto tiempo para detener a los auténticos ladrones de dinero y esperanzas.
