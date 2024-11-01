·
16
meneos
32
clics
18 años de retraso para juzgar el presunto fraude de 200 millones de Mutua Universal a la Seguridad Social
18 años de retraso para juzgar el presunto fraude de 200 millones de Mutua Universal a la Seguridad Social
|
etiquetas
:
mutuas
,
economía
,
salud laboral
,
cgt
13
3
0
K
222
actualidad
4 comentarios
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#2
manzitor
Han tardado porque no han puesto al fitipaldi de Peinado con el caso, que corre que no veas.
4
K
55
#3
makinavaja
#2
Cuando no les interesa, no hay prisa... curiosa justicia la de este país!!!!
1
K
32
#1
Jointhouse_Blues
No obstante, la Fiscalía advirtió de que el presunto desvío fue más cuantioso, aunque no pudo probar todas las cantidades detraídas a las arcas públicas. Es el caso de las facturas falsas o engrosadas por parte del entramado societario del que se rodearon los directivos de la Mutua Universal, sobre los que no fue “
posible determinar en su totalidad
” el dinero público desviado.
1
K
31
#4
cocolisto
Que poco tardan en echar a ocupas y cuanto tiempo para detener a los auténticos ladrones de dinero y esperanzas.
0
K
20
Ver toda la conversación (
4
comentarios)
