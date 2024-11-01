edición general
175.000 estadounidenses aplicaron para formar parte del ICE

175.000 estadounidenses aplicaron para formar parte del ICE

Desde el DHS celebran el aumento de solicitudes para formar parte de la agencia migratoria como producto de una campaña mediática para "revivir el patriotismo y el orgullo por nuestro patrimonio".

Verdaderofalso
Para detener, hacer desaparecer, romper costillas y agredir a inmigrantes y/o estadounidenses se apuntan 175000 patriotas de 8 apellidos estadounidenses xD , para ir al campo a recoger alimentos para que la sociedad no colapse no se apunta ni Dios
www.meneame.net/story/estados-unidos-enciende-alarma-riesgo-escasez-al
#6 soberao
#1 "se apuntan 175000 patriotas de 8 apellidos estadounidense"
Por algo van enmascarados, se han visto videos que al quitarles la máscara el agente del ICE tiene rasgos latinos.
manbobi
#6 Esos serán los siguientes. Aún ni lo saben.
makinavaja
#6 Es su manera de demostrar que son más estadounidenses que nadie... son como los kapos de los campos de concentración nazis, pero ya les llegará su hora...
#25 soberao
#23 Esto es peor, porque en un campo de concentración ser kapo era una de las pocas opciones para sobrevivir, lo de meterse en los Proud Boys es voluntario.
OdaAl
#1 Patriotas, muy patriotas, cuando en realidad son unos racistas, como bien dice #5
themarquesito
#1 175.000 aspirantes a estar en las SS
Mixtape96
#1 queda menos para la guerra civil en EEUU. Espero que mis amigos puedan salir de allí rápido.
PasaPollo
#1 Te empecé a leer con voz del Team Rocket.
Verdaderofalso
#16 pues queda genial xD
skaworld
Por cosas como estas no tengo la mas mínima duda de que de aquí a unos años se llevaran las manos a la cabeza con las atrocidades cometidas....

Aunque solo sea por pura estadística... Un grupo paramilitar sin apenas experiencia y formación deteniendo y deportando a miles de personas de manera sumaria y sin reportar a nadie con una larga lista de desaparecidos en aumento y en un país donde la mitad de la población lleva armas de fuego...

0 pruebas pero 0 dudas por pura lógica aplastante...
txirrindulari
#10 harán muchisimas peliculas y series, en el que se presentarán como víctimas de su propia idiosincrasia y las veremos por un modico precio mensual
ipanies
Más de la mitad serán inmigrantes que acabarán deportados como sus primos... A Trump no le molesta la procedencia, le molesta la raza y aunque tengan papeles en regla terminará encontrando una excusa para echar hasta a Rubio.
Laro__
Es el viejo KKK, con nuevas máscaras.
TonyStark
#7 la nueva Gestapo realmente
HeilHynkel
No penséis que es solo racismo:

Además del bono (50.000 dólares), otros beneficios anunciados entonces incluyen opciones de pago y condonación de préstamos estudiantiles, beneficios mejorados de jubilación y pagos por horas extras.

Joder, es que yo soy un redneck y eso es un trabajo soñado.
Verdaderofalso
#21 si eres redneck no creo que tu mayor problema en la vida sea un préstamo estudiantil xD
HeilHynkel #24 HeilHynkel *
#22

Estos son capaces de estudiar para cura o similar. Y dudo mucho que suelan coger trabajos con derecho a pensión.
karakol
Uno de los requisitos es tener un peso mínimo de 300 libras, o 136 kilos en non-retarded units
Gry
¿Sabéis las pruebas de admisión en el Ejercito indio donde pasan a los aspirantes bajo una barra para ver si dan la talla?

Aquí harán lo mismo pero con el listón más alto. Los que quieran ingresar tendrán que tocar la barra con la punta de los dedos estirando el brazo derecho. :troll:
Verdaderofalso
#3 con una muy básica prueba de inteligencia ya valdría, que luego nos encontramos a gente como los Proud Boys con déficit mental que son básicamente personas incompetentes, ni siquiera pueden pedir en el McDonalds con cargos en la administración Trump y la liamos
www.meneame.net/story/abogado-proud-boys-juicio-son-basicamente-person
#8 soberao
#4 Uno de los lideres de Proud boys es Enrique Tarrio en.wikipedia.org/wiki/Enrique_Tarrio afrocubano fundador también de "latinos por Trump".
Igual que los de Israel son unos nazis, ser descendiente de inmigrantes no te hace menos nazi y racista.
Verdaderofalso
#8 y confidente del FBI el tipo lo tenía todo xD
#19 soberao
#17 Es como cuando en familias de toreros muy españoles te sale un niño perroflauta: Paquirrín xD xD La oveja negra de la familia.
Noctuar
Titular malamente traducido.
Versión correcta:
>175.000 estadounidenses solicitaron formar parte del ICE<
