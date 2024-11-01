175.000 estadounidenses aplicaron para formar parte del ICE

Desde el DHS celebran el aumento de solicitudes para formar parte de la agencia migratoria como producto de una campaña mediática para "revivir el patriotismo y el orgullo por nuestro patrimonio".
Por algo van enmascarados, se han visto videos que al quitarles la máscara el agente del ICE tiene rasgos latinos.
Aunque solo sea por pura estadística... Un grupo paramilitar sin apenas experiencia y formación deteniendo y deportando a miles de personas de manera sumaria y sin reportar a nadie con una larga lista de desaparecidos en aumento y en un país donde la mitad de la población lleva armas de fuego...
0 pruebas pero 0 dudas por pura lógica aplastante...
Además del bono (50.000 dólares), otros beneficios anunciados entonces incluyen opciones de pago y condonación de préstamos estudiantiles, beneficios mejorados de jubilación y pagos por horas extras.
Joder, es que yo soy un redneck y eso es un trabajo soñado.
Estos son capaces de estudiar para cura o similar. Y dudo mucho que suelan coger trabajos con derecho a pensión.
Aquí harán lo mismo pero con el listón más alto. Los que quieran ingresar tendrán que tocar la barra con la punta de los dedos estirando el brazo derecho.
Igual que los de Israel son unos nazis, ser descendiente de inmigrantes no te hace menos nazi y racista.
Versión correcta:
>175.000 estadounidenses solicitaron formar parte del ICE<
